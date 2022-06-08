15:27 08.06.2022 (обновлено: 18:21 08.06.2022)
Захарова предупредила об опасности накачки Молдавии натовским оружием
Захарова: накачка натовским вооружением вряд ли поможет укреплению безопасности Молдавии
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Накачка Молдавии вооружением НАТО вряд ли будет отвечать укреплению безопасности Кишинева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С начала специальной военной операции на Украине мы видим, что Молдавию активно пытаются подтолкнуть к более активному, агрессивно-активному сотрудничеству с НАТО... Конечно, укрепление собственной безопасности является суверенным правом и внутренним делом любого государства, но вряд ли накачка Молдавии натовским вооружением будет отвечать этим задачам, равно как и соответствовать нейтралитету страны", - сказала Захарова на брифинге.
Ранее глава британского МИД Лиз Трасс в интервью изданию Telegraph заявила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии. По ее словам, эта мера нацелена на защиту страны от якобы "угрозы вторжения" со стороны России. Готовность оказать военную помощь также высказывали представители США и глава Евросовета Шарль Мишель. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил журналистам, что в Москве намерения НАТО поставлять вооружения в Молдавию вызывают вопросы.