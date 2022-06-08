https://ria.ru/20220608/moldaviya-1794019430.html

Захарова предупредила об опасности накачки Молдавии натовским оружием

Захарова предупредила об опасности накачки Молдавии натовским оружием - РИА Новости, 08.06.2022

Захарова предупредила об опасности накачки Молдавии натовским оружием

Накачка Молдавии вооружением НАТО вряд ли будет отвечать укреплению безопасности Кишинева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T15:27

2022-06-08T15:27

2022-06-08T18:21

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Накачка Молдавии вооружением НАТО вряд ли будет отвечать укреплению безопасности Кишинева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."С начала специальной военной операции на Украине мы видим, что Молдавию активно пытаются подтолкнуть к более активному, агрессивно-активному сотрудничеству с НАТО... Конечно, укрепление собственной безопасности является суверенным правом и внутренним делом любого государства, но вряд ли накачка Молдавии натовским вооружением будет отвечать этим задачам, равно как и соответствовать нейтралитету страны", - сказала Захарова на брифинге.Ранее глава британского МИД Лиз Трасс в интервью изданию Telegraph заявила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии. По ее словам, эта мера нацелена на защиту страны от якобы "угрозы вторжения" со стороны России. Готовность оказать военную помощь также высказывали представители США и глава Евросовета Шарль Мишель. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил журналистам, что в Москве намерения НАТО поставлять вооружения в Молдавию вызывают вопросы.

https://ria.ru/20220608/moldaviya-1793988400.html

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Наталья Макарова

лиз трасс, шарль мишель, андрей руденко, молдавия, россия, украина, нато, евросовет, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире