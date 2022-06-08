https://ria.ru/20220608/moldaviya-1793988400.html

В Кремле прокомментировали слухи о планах присоединения Молдавии к Румынии

В Кремле прокомментировали слухи о планах присоединения Молдавии к Румынии - РИА Новости, 08.06.2022

В Кремле прокомментировали слухи о планах присоединения Молдавии к Румынии

В Кремле не обладают детальной информацией о якобы имеющихся у Молдавии планах по присоединению к Румынии и НАТО, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T14:16

2022-06-08T14:16

2022-06-08T14:16

в мире

молдавия

россия

румыния

игорь додон

майя санду

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_0:336:3042:2047_1920x0_80_0_0_8cd19242fad7622d65ffac1963371cf1.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В Кремле не обладают детальной информацией о якобы имеющихся у Молдавии планах по присоединению к Румынии и НАТО, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его преемница на этом посту Майя Санду и правящая партия делают все для присоединения республики к Румынии и НАТО."Нет, я бы не сказал, что мы обладаем какой-то информацией детальной на этот счет. С другой стороны, действительно, нам хорошо известно, что в Молдавии есть определенные силы, которые являются сторонниками, здесь скорее даже не объединения, а поглощения Молдавии со стороны Румынии. Такие силы в Молдавии, действительно, есть. Нам об этом известно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обладают ли в Кремле информацией о таких намерениях Румынии, как относятся к таким перспективам для Молдавии и видят ли риски для России в возможном присоединении Молдавии к Румынии.

https://ria.ru/20220607/moldaviya-1793511047.html

молдавия

россия

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, россия, румыния, игорь додон, майя санду, дмитрий песков