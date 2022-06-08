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В Кремле прокомментировали слухи о планах присоединения Молдавии к Румынии - РИА Новости, 08.06.2022
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В Кремле прокомментировали слухи о планах присоединения Молдавии к Румынии
В Кремле прокомментировали слухи о планах присоединения Молдавии к Румынии - РИА Новости, 08.06.2022
В Кремле прокомментировали слухи о планах присоединения Молдавии к Румынии
В Кремле не обладают детальной информацией о якобы имеющихся у Молдавии планах по присоединению к Румынии и НАТО, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T14:16
2022-06-08T14:16
в мире
молдавия
россия
румыния
игорь додон
майя санду
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В Кремле не обладают детальной информацией о якобы имеющихся у Молдавии планах по присоединению к Румынии и НАТО, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его преемница на этом посту Майя Санду и правящая партия делают все для присоединения республики к Румынии и НАТО."Нет, я бы не сказал, что мы обладаем какой-то информацией детальной на этот счет. С другой стороны, действительно, нам хорошо известно, что в Молдавии есть определенные силы, которые являются сторонниками, здесь скорее даже не объединения, а поглощения Молдавии со стороны Румынии. Такие силы в Молдавии, действительно, есть. Нам об этом известно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обладают ли в Кремле информацией о таких намерениях Румынии, как относятся к таким перспективам для Молдавии и видят ли риски для России в возможном присоединении Молдавии к Румынии.
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в мире, молдавия, россия, румыния, игорь додон, майя санду, дмитрий песков
14:16 08.06.2022
 
В Кремле прокомментировали слухи о планах присоединения Молдавии к Румынии

Песков: у Кремля нет детальной информации о якобы планах присоединения Молдавии к Румынии

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В Кремле не обладают детальной информацией о якобы имеющихся у Молдавии планах по присоединению к Румынии и НАТО, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его преемница на этом посту Майя Санду и правящая партия делают все для присоединения республики к Румынии и НАТО.
"Нет, я бы не сказал, что мы обладаем какой-то информацией детальной на этот счет. С другой стороны, действительно, нам хорошо известно, что в Молдавии есть определенные силы, которые являются сторонниками, здесь скорее даже не объединения, а поглощения Молдавии со стороны Румынии. Такие силы в Молдавии, действительно, есть. Нам об этом известно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обладают ли в Кремле информацией о таких намерениях Румынии, как относятся к таким перспективам для Молдавии и видят ли риски для России в возможном присоединении Молдавии к Румынии.
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