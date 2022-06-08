https://ria.ru/20220608/moldaviya-1793988400.html
В Кремле прокомментировали слухи о планах присоединения Молдавии к Румынии
В Кремле прокомментировали слухи о планах присоединения Молдавии к Румынии - РИА Новости, 08.06.2022
В Кремле прокомментировали слухи о планах присоединения Молдавии к Румынии
В Кремле не обладают детальной информацией о якобы имеющихся у Молдавии планах по присоединению к Румынии и НАТО, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T14:16
2022-06-08T14:16
2022-06-08T14:16
в мире
молдавия
россия
румыния
игорь додон
майя санду
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В Кремле не обладают детальной информацией о якобы имеющихся у Молдавии планах по присоединению к Румынии и НАТО, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его преемница на этом посту Майя Санду и правящая партия делают все для присоединения республики к Румынии и НАТО."Нет, я бы не сказал, что мы обладаем какой-то информацией детальной на этот счет. С другой стороны, действительно, нам хорошо известно, что в Молдавии есть определенные силы, которые являются сторонниками, здесь скорее даже не объединения, а поглощения Молдавии со стороны Румынии. Такие силы в Молдавии, действительно, есть. Нам об этом известно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обладают ли в Кремле информацией о таких намерениях Румынии, как относятся к таким перспективам для Молдавии и видят ли риски для России в возможном присоединении Молдавии к Румынии.
https://ria.ru/20220607/moldaviya-1793511047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, румыния, игорь додон, майя санду, дмитрий песков
В Кремле прокомментировали слухи о планах присоединения Молдавии к Румынии
Песков: у Кремля нет детальной информации о якобы планах присоединения Молдавии к Румынии