09:51 08.06.2022 (обновлено: 15:55 08.06.2022)
Додон заявил о подготовке военного присоединения Молдавии к Румынии
Экс-президент Молдавии Додон заявил о подготовке военного присоединения страны к Румынии
Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 июн — РИА Новости. Запад провоцирует дестабилизацию в Молдавии, чтобы оправдать "ее военное и политическое присоединение к Румынии и размещение на территории страны войск НАТО", заявил экс-президент республики Игорь Додон.
"Отчетливо видно, что Майя Санду (президент Молдавии. — Прим. ред.) и ее внешние хозяева идут по украинскому сценарию, провоцируя намеренную дестабилизацию ситуации, а некоторые политические факторы с Запада хотят использовать молдаван как пушечное мясо в геополитической битве, которая ведется в настоящее время в этом регионе. Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии, с отказом от нейтралитета", — написал политик в Telegram-канале.
По его словам, эти процессы по вооружению и антироссийская истерия устраиваются специально, чтобы оправдать присутствие войск НАТО на территории Молдавии. На фоне экономического и энергетического кризисов, из которых правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) не может найти выход, в страну хотят завезти летальное оружие, то есть жители страны "зимой будут жить в нищете и холоде, зато с пушками и ракетами", добавил экс-президент.
"Для подготовки технического объединения было необходимо, чтобы Молдавия продемонстрировала неспособность самостоятельно обеспечить экономическую, энергетическую и территориальную безопасность. Майя Санду и ПДС шаг за шагом обеспечивают экономическую, моральную и политическую ликвидацию государства", — добавил Додон.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе совет края проголосовал за объединение с соседней страной.
С июня 1940-го территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. По данным опросов, более половины жителей Молдавии выступают против идеи объединения, поддерживают этот процесс около трети граждан.