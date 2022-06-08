https://ria.ru/20220608/moldaviya-1793902005.html

Додон заявил о подготовке военного присоединения Молдавии к Румынии

Додон заявил о подготовке военного присоединения Молдавии к Румынии - РИА Новости, 08.06.2022

Додон заявил о подготовке военного присоединения Молдавии к Румынии

Запад провоцирует дестабилизацию в Молдавии, чтобы оправдать "ее военное и политическое присоединение к Румынии и размещение на территории страны войск НАТО",... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T09:51

2022-06-08T09:51

2022-06-08T15:55

игорь додон

в мире

майя санду

молдавия

румыния

нато

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КИШИНЕВ, 8 июн — РИА Новости. Запад провоцирует дестабилизацию в Молдавии, чтобы оправдать "ее военное и политическое присоединение к Румынии и размещение на территории страны войск НАТО", заявил экс-президент республики Игорь Додон."Отчетливо видно, что Майя Санду (президент Молдавии. — Прим. ред.) и ее внешние хозяева идут по украинскому сценарию, провоцируя намеренную дестабилизацию ситуации, а некоторые политические факторы с Запада хотят использовать молдаван как пушечное мясо в геополитической битве, которая ведется в настоящее время в этом регионе. Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии, с отказом от нейтралитета", — написал политик в Telegram-канале.По его словам, эти процессы по вооружению и антироссийская истерия устраиваются специально, чтобы оправдать присутствие войск НАТО на территории Молдавии. На фоне экономического и энергетического кризисов, из которых правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) не может найти выход, в страну хотят завезти летальное оружие, то есть жители страны "зимой будут жить в нищете и холоде, зато с пушками и ракетами", добавил экс-президент."Для подготовки технического объединения было необходимо, чтобы Молдавия продемонстрировала неспособность самостоятельно обеспечить экономическую, энергетическую и территориальную безопасность. Майя Санду и ПДС шаг за шагом обеспечивают экономическую, моральную и политическую ликвидацию государства", — добавил Додон.В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940-го территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. По данным опросов, более половины жителей Молдавии выступают против идеи объединения, поддерживают этот процесс около трети граждан.

https://ria.ru/20220529/moldaviya-1791623896.html

https://ria.ru/20220607/moldaviya-1793511047.html

молдавия

румыния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

игорь додон, в мире, майя санду, молдавия, румыния, нато