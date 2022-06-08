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Додон заявил о подготовке военного присоединения Молдавии к Румынии - РИА Новости, 08.06.2022
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Додон заявил о подготовке военного присоединения Молдавии к Румынии
Додон заявил о подготовке военного присоединения Молдавии к Румынии - РИА Новости, 08.06.2022
Додон заявил о подготовке военного присоединения Молдавии к Румынии
Запад провоцирует дестабилизацию в Молдавии, чтобы оправдать "ее военное и политическое присоединение к Румынии и размещение на территории страны войск НАТО",... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T09:51
2022-06-08T15:55
игорь додон
в мире
майя санду
молдавия
румыния
нато
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КИШИНЕВ, 8 июн — РИА Новости. Запад провоцирует дестабилизацию в Молдавии, чтобы оправдать "ее военное и политическое присоединение к Румынии и размещение на территории страны войск НАТО", заявил экс-президент республики Игорь Додон."Отчетливо видно, что Майя Санду (президент Молдавии. — Прим. ред.) и ее внешние хозяева идут по украинскому сценарию, провоцируя намеренную дестабилизацию ситуации, а некоторые политические факторы с Запада хотят использовать молдаван как пушечное мясо в геополитической битве, которая ведется в настоящее время в этом регионе. Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии, с отказом от нейтралитета", — написал политик в Telegram-канале.По его словам, эти процессы по вооружению и антироссийская истерия устраиваются специально, чтобы оправдать присутствие войск НАТО на территории Молдавии. На фоне экономического и энергетического кризисов, из которых правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) не может найти выход, в страну хотят завезти летальное оружие, то есть жители страны "зимой будут жить в нищете и холоде, зато с пушками и ракетами", добавил экс-президент."Для подготовки технического объединения было необходимо, чтобы Молдавия продемонстрировала неспособность самостоятельно обеспечить экономическую, энергетическую и территориальную безопасность. Майя Санду и ПДС шаг за шагом обеспечивают экономическую, моральную и политическую ликвидацию государства", — добавил Додон.В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940-го территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. По данным опросов, более половины жителей Молдавии выступают против идеи объединения, поддерживают этот процесс около трети граждан.
https://ria.ru/20220529/moldaviya-1791623896.html
https://ria.ru/20220607/moldaviya-1793511047.html
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игорь додон, в мире, майя санду, молдавия, румыния, нато
09:51 08.06.2022 (обновлено: 15:55 08.06.2022)
 
Додон заявил о подготовке военного присоединения Молдавии к Румынии

Экс-президент Молдавии Додон заявил о подготовке военного присоединения страны к Румынии

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КИШИНЕВ, 8 июн — РИА Новости. Запад провоцирует дестабилизацию в Молдавии, чтобы оправдать "ее военное и политическое присоединение к Румынии и размещение на территории страны войск НАТО", заявил экс-президент республики Игорь Додон.
"Отчетливо видно, что Майя Санду (президент Молдавии. — Прим. ред.) и ее внешние хозяева идут по украинскому сценарию, провоцируя намеренную дестабилизацию ситуации, а некоторые политические факторы с Запада хотят использовать молдаван как пушечное мясо в геополитической битве, которая ведется в настоящее время в этом регионе. Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии, с отказом от нейтралитета", — написал политик в Telegram-канале.
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Историк: жители Молдавии никогда не поддерживали объединение с Румынией
По его словам, эти процессы по вооружению и антироссийская истерия устраиваются специально, чтобы оправдать присутствие войск НАТО на территории Молдавии. На фоне экономического и энергетического кризисов, из которых правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) не может найти выход, в страну хотят завезти летальное оружие, то есть жители страны "зимой будут жить в нищете и холоде, зато с пушками и ракетами", добавил экс-президент.
"Для подготовки технического объединения было необходимо, чтобы Молдавия продемонстрировала неспособность самостоятельно обеспечить экономическую, энергетическую и территориальную безопасность. Майя Санду и ПДС шаг за шагом обеспечивают экономическую, моральную и политическую ликвидацию государства", — добавил Додон.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе совет края проголосовал за объединение с соседней страной.
С июня 1940-го территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. По данным опросов, более половины жителей Молдавии выступают против идеи объединения, поддерживают этот процесс около трети граждан.
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Игорь ДодонВ миреМайя СандуМолдавияРумынияНАТО
 
 
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