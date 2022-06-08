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Около миллиона жителей Молдавии получили гражданство Румынии - РИА Новости, 08.06.2022
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Около миллиона жителей Молдавии получили гражданство Румынии
Около миллиона жителей Молдавии получили гражданство Румынии - РИА Новости, 08.06.2022
Около миллиона жителей Молдавии получили гражданство Румынии
Госсекретарь Департамента по связям с Молдавией при правительстве Румынии Адриан Дупу заявил, что около миллиона жителей Молдавии получили гражданство Румынии,... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T09:49
2022-06-08T09:57
в мире
молдавия
румыния
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КИШИНЕВ, 8 июн – РИА Новости. Госсекретарь Департамента по связям с Молдавией при правительстве Румынии Адриан Дупу заявил, что около миллиона жителей Молдавии получили гражданство Румынии, сообщает в среду телеканал TVR.Парламент Румынии в 2009 году принял закон, упрощающий порядок предоставления гражданства жителям Молдавии. Для получения румынского паспорта проживающим на левом берегу Прута не нужно проходить обязательное собеседование на знание румынского языка.Одновременно право на румынское гражданство получили все проживавшие на территории Молдавии до 1940 года, когда Бессарабия, занятая румынскими войсками в 1918 году, была присоединена к СССР. Эта норма распространена и на детей, и на внуков бывших подданных "Великой Румынии". Они, как считают законодатели, "утратили гражданство по независимым от них обстоятельствам". Оставить за собой гражданство Молдавии и третьих стран румынский закон позволяет."Почти миллион жителей левого берега реки Прут получили гражданство Румынии. Они румыны, и на основании документов доказывают это. В Национальном управлении по делам гражданства рассматриваются на данный момент еще 100 тысяч заявок. Пандемия внесла свои коррективы – процесс шел медленно. В последнее время темп ускорился, но запросов очень много", - сказал Дупу в специальном выпуске общественного телевидения.Чиновник также сообщил, что Бухарест осенью запустит в Кишиневе более 30 проектов в сфере культуры, свободы СМИ и образования. Финансироваться они будут исключительно Румынией."Первым станет Bookfest, который возвращается в Кишинев спустя 3 года. Он пройдет под патронажем президентов Майи Санду и Клауса Йоханниса", - сказал чиновник.Согласно соцопросам, в Молдавии непопулярна идея объединения двух стран.По данным опроса Intellect Group, который был опубликован в апреле, 59,9% граждане Молдавии хотят видеть республику в будущем независимой и нейтральной, в то время как 22,6% хотят вступления в ЕС, 10% – в ЕАЭС, 3,3% – вхождения в состав Румынии.
https://ria.ru/20220607/moldaviya-1793511047.html
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в мире, молдавия, румыния
09:49 08.06.2022 (обновлено: 09:57 08.06.2022)
 
Около миллиона жителей Молдавии получили гражданство Румынии

В Бухаресте сообщили, что около миллиона жителей Молдавии получили гражданство Румынии

© Depositphotos / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© Depositphotos / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 8 июн – РИА Новости. Госсекретарь Департамента по связям с Молдавией при правительстве Румынии Адриан Дупу заявил, что около миллиона жителей Молдавии получили гражданство Румынии, сообщает в среду телеканал TVR.
Парламент Румынии в 2009 году принял закон, упрощающий порядок предоставления гражданства жителям Молдавии. Для получения румынского паспорта проживающим на левом берегу Прута не нужно проходить обязательное собеседование на знание румынского языка.
Одновременно право на румынское гражданство получили все проживавшие на территории Молдавии до 1940 года, когда Бессарабия, занятая румынскими войсками в 1918 году, была присоединена к СССР. Эта норма распространена и на детей, и на внуков бывших подданных "Великой Румынии". Они, как считают законодатели, "утратили гражданство по независимым от них обстоятельствам". Оставить за собой гражданство Молдавии и третьих стран румынский закон позволяет.
"Почти миллион жителей левого берега реки Прут получили гражданство Румынии. Они румыны, и на основании документов доказывают это. В Национальном управлении по делам гражданства рассматриваются на данный момент еще 100 тысяч заявок. Пандемия внесла свои коррективы – процесс шел медленно. В последнее время темп ускорился, но запросов очень много", - сказал Дупу в специальном выпуске общественного телевидения.
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Чиновник также сообщил, что Бухарест осенью запустит в Кишиневе более 30 проектов в сфере культуры, свободы СМИ и образования. Финансироваться они будут исключительно Румынией.
"Первым станет Bookfest, который возвращается в Кишинев спустя 3 года. Он пройдет под патронажем президентов Майи Санду и Клауса Йоханниса", - сказал чиновник.
Согласно соцопросам, в Молдавии непопулярна идея объединения двух стран.
По данным опроса Intellect Group, который был опубликован в апреле, 59,9% граждане Молдавии хотят видеть республику в будущем независимой и нейтральной, в то время как 22,6% хотят вступления в ЕС, 10% – в ЕАЭС, 3,3% – вхождения в состав Румынии.
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