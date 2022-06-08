https://ria.ru/20220608/mironov-1794090254.html

Миронов подтвердил присутствие в автомобиле, попавшем в ДТП в центре Москвы

Миронов подтвердил присутствие в автомобиле, попавшем в ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 08.06.2022

Миронов подтвердил присутствие в автомобиле, попавшем в ДТП в центре Москвы

Глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов подтвердил, что находился в машине, когда она попала в ДТП. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T18:56

2022-06-08T18:56

2022-06-08T19:29

москва

происшествия

елена крылова

сергей миронов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729292697_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45f63cb3ccb2a00f60befee2ab4cd0e5.jpg

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов подтвердил, что находился в машине, когда она попала в ДТП.Ранее пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова подтвердила РИА Новости факт ДТП с участием их автомобиля в центре Москвы в среду, отметив, что пострадавший отправлен в больницу."Сегодня произошла авария. Виноват водитель или велосипедист-доставщик еды, установит ГИББД. Сам факт столкновения я не видел, поскольку в машине всегда работаю с документами", - написал он в своем канале в Telegram.Политик также сообщил, что сам попросил вызвать скорую помощь для пострадавшего."Он госпитализирован с травмой ноги. Очень надеюсь, что потерпевший быстро поправится. Обязательно буду следить за его здоровьем и помогу ему восстановиться", - уточнил он.

https://ria.ru/20220607/sovfed-1793770853.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, елена крылова, сергей миронов