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Миронов подтвердил присутствие в автомобиле, попавшем в ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 08.06.2022
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Миронов подтвердил присутствие в автомобиле, попавшем в ДТП в центре Москвы
Миронов подтвердил присутствие в автомобиле, попавшем в ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 08.06.2022
Миронов подтвердил присутствие в автомобиле, попавшем в ДТП в центре Москвы
Глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов подтвердил, что находился в машине, когда она попала в ДТП. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T18:56
2022-06-08T19:29
москва
происшествия
елена крылова
сергей миронов
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов подтвердил, что находился в машине, когда она попала в ДТП.Ранее пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова подтвердила РИА Новости факт ДТП с участием их автомобиля в центре Москвы в среду, отметив, что пострадавший отправлен в больницу."Сегодня произошла авария. Виноват водитель или велосипедист-доставщик еды, установит ГИББД. Сам факт столкновения я не видел, поскольку в машине всегда работаю с документами", - написал он в своем канале в Telegram.Политик также сообщил, что сам попросил вызвать скорую помощь для пострадавшего."Он госпитализирован с травмой ноги. Очень надеюсь, что потерпевший быстро поправится. Обязательно буду следить за его здоровьем и помогу ему восстановиться", - уточнил он.
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москва, происшествия, елена крылова, сергей миронов
18:56 08.06.2022 (обновлено: 19:29 08.06.2022)
 
Миронов подтвердил присутствие в автомобиле, попавшем в ДТП в центре Москвы

Глава СРЗП Миронов был в автомобиле в момент наезда на курьера в центре Москвы

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов подтвердил, что находился в машине, когда она попала в ДТП.
Ранее пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова подтвердила РИА Новости факт ДТП с участием их автомобиля в центре Москвы в среду, отметив, что пострадавший отправлен в больницу.
"Сегодня произошла авария. Виноват водитель или велосипедист-доставщик еды, установит ГИББД. Сам факт столкновения я не видел, поскольку в машине всегда работаю с документами", - написал он в своем канале в Telegram.
Политик также сообщил, что сам попросил вызвать скорую помощь для пострадавшего.
"Он госпитализирован с травмой ноги. Очень надеюсь, что потерпевший быстро поправится. Обязательно буду следить за его здоровьем и помогу ему восстановиться", - уточнил он.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 15:58
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МоскваПроисшествияЕлена КрыловаСергей Миронов
 
 
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