Рейтинг@Mail.ru
В Донбассе зафиксировали применение ВСУ мин "Лепесток" - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/miny-1793980743.html
В Донбассе зафиксировали применение ВСУ мин "Лепесток"
В Донбассе зафиксировали применение ВСУ мин "Лепесток" - РИА Новости, 08.06.2022
В Донбассе зафиксировали применение ВСУ мин "Лепесток"
Украинские войска массово применяют против мирных граждан противопехотные мины "Лепесток", покрыв ими значительную часть оставляемых территорий в районе... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T13:56
2022-06-08T16:10
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794035511_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b0aa9deccd8fd037f120c30280257c63.jpg
ПОПАСНАЯ (ЛНР), 8 июн – РИА Новости. Украинские войска массово применяют против мирных граждан противопехотные мины "Лепесток", покрыв ими значительную часть оставляемых территорий в районе населенного пункта Попасная в Луганской Народной Республике, рассказал РИА Новости командир артиллерийской батареи 1-й Славянской бригады ДНР с позывным "Ляля" (бригада оказывает поддержку военным ЛНР).Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B "Dragontooth"."Это ж они (украинские военные – ред.) везде разбросали. Подрываются женщины, дети, старики", - сказал комбат ДНР, подразделение которого помогает товарищам из ЛНР в замыкании "котла" на Лисичанском направлении. Он также подтвердил, что мины украинские военные раскидывали в гражданском секторе."Там, где проходила украинская пехота, будьте аккуратны, они валяются везде", - сказал он.Председатель СК России Александр Бастрыкин в апреле поручил установить обстоятельства применения украинскими силовиками противопехотных мин "Лепесток" в Донбассе. По сведениям СК, украинские силовики использовали при обстрелах города Попасная кассетные заряды с запрещенными противопехотными минами "Лепесток", которые сбрасываются с беспилотников. Кроме того, имеются данные о применении противопехотных шрапнельных мин и мин, начиненных металлическими дротиками.Последние модели противопехотных мин, массово производившиеся в последние годы "холодной войны", представляют собой легкие контейнеры, начиненные взрывчаткой и поражающими элементами. Взрыв такой мины зачастую не убивает сразу, а наносит тяжелые увечья подорвавшемуся на ней человеку. Жертва часто погибает от потери крови, а если медпомощь была оказана немедленно, становится инвалидом на всю жизнь, обычно теряя ногу. Самая большая опасность противопехотных мин заключается в том, что заминированные территории, оставшиеся после вооруженных конфликтов, еще много лет представляют угрозу для мирных жителей. Особенно большой опасности подвергаются дети, которые зачастую игнорируют запреты, предупредительные знаки и заграждения, окружающие неразминированные зоны.
https://ria.ru/20220608/azovstal-1793748652.html
https://ria.ru/20220608/mariupol-1793942747.html
донбасс
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Командир батареи армии ДНР показывает мину "Лепесток"
В Донбассе зафиксированы новые факты применения украинской армией опасных для мирных граждан мин "Лепесток", рассказал командир батареи армии ДНР
2022-06-08T13:56
true
PT1M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794035511_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9fa5b92324c95c3f290fc4a84ab7160c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина
13:56 08.06.2022 (обновлено: 16:10 08.06.2022)
 
В Донбассе зафиксировали применение ВСУ мин "Лепесток"

Командир батареи армии ДНР: ВСУ применяют опасные для мирных граждан мины "Лепесток"

Читать ria.ru в
ПОПАСНАЯ (ЛНР), 8 июн – РИА Новости. Украинские войска массово применяют против мирных граждан противопехотные мины "Лепесток", покрыв ими значительную часть оставляемых территорий в районе населенного пункта Попасная в Луганской Народной Республике, рассказал РИА Новости командир артиллерийской батареи 1-й Славянской бригады ДНР с позывным "Ляля" (бригада оказывает поддержку военным ЛНР).
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B "Dragontooth".
"Это ж они (украинские военные – ред.) везде разбросали. Подрываются женщины, дети, старики", - сказал комбат ДНР, подразделение которого помогает товарищам из ЛНР в замыкании "котла" на Лисичанском направлении. Он также подтвердил, что мины украинские военные раскидывали в гражданском секторе.
Металлургический комбинат Азовсталь - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Не успели уничтожить". Что обнаружили в бункерах "Азовстали"
"Там, где проходила украинская пехота, будьте аккуратны, они валяются везде", - сказал он.
Председатель СК России Александр Бастрыкин в апреле поручил установить обстоятельства применения украинскими силовиками противопехотных мин "Лепесток" в Донбассе. По сведениям СК, украинские силовики использовали при обстрелах города Попасная кассетные заряды с запрещенными противопехотными минами "Лепесток", которые сбрасываются с беспилотников. Кроме того, имеются данные о применении противопехотных шрапнельных мин и мин, начиненных металлическими дротиками.
Последние модели противопехотных мин, массово производившиеся в последние годы "холодной войны", представляют собой легкие контейнеры, начиненные взрывчаткой и поражающими элементами. Взрыв такой мины зачастую не убивает сразу, а наносит тяжелые увечья подорвавшемуся на ней человеку. Жертва часто погибает от потери крови, а если медпомощь была оказана немедленно, становится инвалидом на всю жизнь, обычно теряя ногу. Самая большая опасность противопехотных мин заключается в том, что заминированные территории, оставшиеся после вооруженных конфликтов, еще много лет представляют угрозу для мирных жителей. Особенно большой опасности подвергаются дети, которые зачастую игнорируют запреты, предупредительные знаки и заграждения, окружающие неразминированные зоны.
В здании СБУ в Мариуполе нашли гильзы от американских патронов с экспансивными пулями
Вчера, 12:26Специальная военная операция на Украине
В Мариуполе нашли коробки от патронов из США с запрещенными пулями
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала