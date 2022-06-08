https://ria.ru/20220608/miny-1793980743.html

В Донбассе зафиксировали применение ВСУ мин "Лепесток"

В Донбассе зафиксировали применение ВСУ мин "Лепесток" - РИА Новости, 08.06.2022

В Донбассе зафиксировали применение ВСУ мин "Лепесток"

Украинские войска массово применяют против мирных граждан противопехотные мины "Лепесток", покрыв ими значительную часть оставляемых территорий в районе... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T13:56

2022-06-08T13:56

2022-06-08T16:10

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

луганская народная республика

вооруженные силы украины

украина

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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 8 июн – РИА Новости. Украинские войска массово применяют против мирных граждан противопехотные мины "Лепесток", покрыв ими значительную часть оставляемых территорий в районе населенного пункта Попасная в Луганской Народной Республике, рассказал РИА Новости командир артиллерийской батареи 1-й Славянской бригады ДНР с позывным "Ляля" (бригада оказывает поддержку военным ЛНР).Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B "Dragontooth"."Это ж они (украинские военные – ред.) везде разбросали. Подрываются женщины, дети, старики", - сказал комбат ДНР, подразделение которого помогает товарищам из ЛНР в замыкании "котла" на Лисичанском направлении. Он также подтвердил, что мины украинские военные раскидывали в гражданском секторе."Там, где проходила украинская пехота, будьте аккуратны, они валяются везде", - сказал он.Председатель СК России Александр Бастрыкин в апреле поручил установить обстоятельства применения украинскими силовиками противопехотных мин "Лепесток" в Донбассе. По сведениям СК, украинские силовики использовали при обстрелах города Попасная кассетные заряды с запрещенными противопехотными минами "Лепесток", которые сбрасываются с беспилотников. Кроме того, имеются данные о применении противопехотных шрапнельных мин и мин, начиненных металлическими дротиками.Последние модели противопехотных мин, массово производившиеся в последние годы "холодной войны", представляют собой легкие контейнеры, начиненные взрывчаткой и поражающими элементами. Взрыв такой мины зачастую не убивает сразу, а наносит тяжелые увечья подорвавшемуся на ней человеку. Жертва часто погибает от потери крови, а если медпомощь была оказана немедленно, становится инвалидом на всю жизнь, обычно теряя ногу. Самая большая опасность противопехотных мин заключается в том, что заминированные территории, оставшиеся после вооруженных конфликтов, еще много лет представляют угрозу для мирных жителей. Особенно большой опасности подвергаются дети, которые зачастую игнорируют запреты, предупредительные знаки и заграждения, окружающие неразминированные зоны.

https://ria.ru/20220608/azovstal-1793748652.html

https://ria.ru/20220608/mariupol-1793942747.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Командир батареи армии ДНР показывает мину "Лепесток" В Донбассе зафиксированы новые факты применения украинской армией опасных для мирных граждан мин "Лепесток", рассказал командир батареи армии ДНР 2022-06-08T13:56 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина