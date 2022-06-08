https://ria.ru/20220608/microsoft-1793966199.html
Microsoft заявила о значительном сокращении деятельности в России
Microsoft заявила о значительном сокращении деятельности в России - РИА Новости, 08.06.2022
Microsoft заявила о значительном сокращении деятельности в России
Корпорация Microsoft заявила, что значительно сокращает свою деятельность в России, но продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в стране,... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T13:19
2022-06-08T13:19
2022-06-08T13:29
россия
microsoft corporation
экономика
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Корпорация Microsoft заявила, что значительно сокращает свою деятельность в России, но продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в стране, передает агентство Блумберг."В результате изменений в экономическом прогнозе и воздействия на наш бизнес в России мы приняли решение значительно сократить нашу деятельность в РФ. Мы продолжим выполнять существующие у нас договорные обязательства с российскими клиентами, в то время как приостановка новых продаж остается в силе", - приводит агентство заявление компании, направленное ему по электронной почте.Представитель компании заявил, что работает с сотрудниками, которых затронет сокращение деятельности."Более 400 сотрудников будут затронуты, заявил представитель компании", - говорится в сообщении агентства.В марте Microsoft заявила, что приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине.
https://ria.ru/20220331/microsoft-1781182072.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, microsoft corporation, экономика
13:19 08.06.2022 (обновлено: 13:29 08.06.2022)
Microsoft заявила о значительном сокращении деятельности в России
Microsoft заявила, что сокращение ее деятельности в России затронет более 400 сотрудников