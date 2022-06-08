https://ria.ru/20220608/microsoft-1793966199.html

Microsoft заявила о значительном сокращении деятельности в России

Microsoft заявила о значительном сокращении деятельности в России - РИА Новости, 08.06.2022

Microsoft заявила о значительном сокращении деятельности в России

Корпорация Microsoft заявила, что значительно сокращает свою деятельность в России, но продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в стране,... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T13:19

2022-06-08T13:19

2022-06-08T13:29

россия

microsoft corporation

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738482144_129:0:1149:574_1920x0_80_0_0_f7e9790354a5129dee49483b3570f795.png

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Корпорация Microsoft заявила, что значительно сокращает свою деятельность в России, но продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в стране, передает агентство Блумберг."В результате изменений в экономическом прогнозе и воздействия на наш бизнес в России мы приняли решение значительно сократить нашу деятельность в РФ. Мы продолжим выполнять существующие у нас договорные обязательства с российскими клиентами, в то время как приостановка новых продаж остается в силе", - приводит агентство заявление компании, направленное ему по электронной почте.Представитель компании заявил, что работает с сотрудниками, которых затронет сокращение деятельности."Более 400 сотрудников будут затронуты, заявил представитель компании", - говорится в сообщении агентства.В марте Microsoft заявила, что приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине.

https://ria.ru/20220331/microsoft-1781182072.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, microsoft corporation, экономика