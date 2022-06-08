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Специалисты отремонтируют 470 вентиляционных шахт московского метро за год - РИА Новости, 08.06.2022
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Специалисты отремонтируют 470 вентиляционных шахт московского метро за год
Специалисты отремонтируют 470 вентиляционных шахт московского метро за год - РИА Новости, 08.06.2022
Специалисты отремонтируют 470 вентиляционных шахт московского метро за год
Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют 470 вентиляционных шахт московского метро в этом году, на 78 объектах работы уже завершены, сообщил... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:31
2022-06-08T12:31
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
общество
комплекс городского хозяйства москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют 470 вентиляционных шахт московского метро в этом году, на 78 объектах работы уже завершены, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Кроме того, Бирюков отметил, что модернизация вентшахт проводится с 2011 года, когда в Москве стартовала программа благоустройства общественных пространств. По его словам, основная цель - органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым "домикам" пришли современные модернизированные решетки.Также в сообщении добавлялось, что часть работ осуществляется под землей, поэтому они незаметны для жителей. Специалисты тщательно очищают бетонные поверхности от старой штукатурки, восстанавливают бетонный слой и гидроизоляцию, а также при необходимости меняют вентиляторыУточняется, что облицовка выполняется в теплое время года, когда можно проводить работы со специальным клеящим составом. При этом, все материалы и оборудование, которые используются для ремонта, поступают от российских производителей.
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городское хозяйство москвы, москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы, петр бирюков
12:31 08.06.2022
 

Специалисты отремонтируют 470 вентиляционных шахт московского метро за год

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкМонтажные работы по замене вентиляции в шахте московского метро
Монтажные работы по замене вентиляции в шахте московского метро - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Монтажные работы по замене вентиляции в шахте московского метро. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют 470 вентиляционных шахт московского метро в этом году, на 78 объектах работы уже завершены, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют 470 вентшахт, из них свыше 300 будут облицованы гранитом и керамогранитом. Работы на 78 объектах уже завершены", – сообщил Бирюков, чьи слова приводит официальный Telegram-канала комплекса городского хозяйства Москвы.
Кроме того, Бирюков отметил, что модернизация вентшахт проводится с 2011 года, когда в Москве стартовала программа благоустройства общественных пространств. По его словам, основная цель - органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым "домикам" пришли современные модернизированные решетки.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 10:28Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Более 1,2 тысячи деревьев и кустов высадили в Москве
Также в сообщении добавлялось, что часть работ осуществляется под землей, поэтому они незаметны для жителей. Специалисты тщательно очищают бетонные поверхности от старой штукатурки, восстанавливают бетонный слой и гидроизоляцию, а также при необходимости меняют вентиляторы
Уточняется, что облицовка выполняется в теплое время года, когда можно проводить работы со специальным клеящим составом. При этом, все материалы и оборудование, которые используются для ремонта, поступают от российских производителей.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваОбществоКомплекс городского хозяйства МосквыПетр Бирюков
 
 
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