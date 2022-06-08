https://ria.ru/20220608/metro-1793944449.html

Специалисты отремонтируют 470 вентиляционных шахт московского метро за год

Специалисты отремонтируют 470 вентиляционных шахт московского метро за год - РИА Новости, 08.06.2022

Специалисты отремонтируют 470 вентиляционных шахт московского метро за год

Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют 470 вентиляционных шахт московского метро в этом году, на 78 объектах работы уже завершены, сообщил... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T12:31

2022-06-08T12:31

2022-06-08T12:31

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

общество

комплекс городского хозяйства москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют 470 вентиляционных шахт московского метро в этом году, на 78 объектах работы уже завершены, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Кроме того, Бирюков отметил, что модернизация вентшахт проводится с 2011 года, когда в Москве стартовала программа благоустройства общественных пространств. По его словам, основная цель - органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым "домикам" пришли современные модернизированные решетки.Также в сообщении добавлялось, что часть работ осуществляется под землей, поэтому они незаметны для жителей. Специалисты тщательно очищают бетонные поверхности от старой штукатурки, восстанавливают бетонный слой и гидроизоляцию, а также при необходимости меняют вентиляторыУточняется, что облицовка выполняется в теплое время года, когда можно проводить работы со специальным клеящим составом. При этом, все материалы и оборудование, которые используются для ремонта, поступают от российских производителей.

https://ria.ru/20220606/moskva-1793385346.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы, петр бирюков