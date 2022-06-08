https://ria.ru/20220608/merkel-1794048972.html

Немцы поставили украинского посла на место после выпадов в адрес Меркель

Немцы поставили украинского посла на место после выпадов в адрес Меркель - РИА Новости, 08.06.2022

Немцы поставили украинского посла на место после выпадов в адрес Меркель

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали выпады украинского посла Андрея Мельника в адрес Ангелы Меркель. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T16:40

2022-06-08T16:40

2022-06-08T17:43

в мире

олаф шольц

анналена бербок

германия

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали выпады украинского посла Андрея Мельника в адрес Ангелы Меркель.Накануне экс-канцлер впервые после ухода с должности публично выступила по немецкому телевидению. Как подчеркнула бывший председатель правительства ФРГ, она не считает, что проводила неверную политику в отношении России, и ей не за что извиняться. В частности, по мнению Меркель, сказать "нет" вступлению Киева в НАТО в 2008 году было правильным решением.Посол Украины выразил недоумение из-за отсутствия у экс-канцлера самокритики по поводу взятого ею курса в отношениях с Москвой. Помимо этого, он обвинил Меркель в "снисходительности" к российской власти."Странно, что именно этот человек употребляет слово "самокритика", — сыронизировал Joerg P."Мельнику следует учитывать, что благодаря газовым сделкам с Германией Украина получила миллиарды долларов в виде платы за транзит. Я уж молчу о газе, который вы забрали для собственных нужд. Если бы Украина была настолько упорной, она могла бы отключить подачу газа еще в 2014 году. А этот человек просто возмутителен, и из-за него я сочувствую его стране", — подчеркнул Dietmar K."Мельник? Его до сих пор не депортировали?" — удивилась Danuta S."Я никогда не боялся критиковать Меркель. Вот только разница в том, что как налогоплательщик Германии я имею право критиковать канцлера. А иностранному "дипломату" лучше проявить сдержанность!" — отметил Gordon."Этот человек должен перестать болтать о политике суверенных государств. Украина — не пуп Земли, и здесь нет никакого смысла за что-то оправдываться. Между прочим, надпись на Рейхстаге гласит: "На благо немецкого народа"!" — подчеркнул Matthias H."Господин Мельник, проявите самокритику к себе и действиям Украины. Вы явно переоцениваете себя в качестве самопровозглашенного историка и свою страну в исторической ретроспективе. Олигархия, верховенство права и так далее... Страна, которая только учится плавать, собралась учить Германию демократии и грамотному поведению в политике. И все это еще в наглой, необразованной и нахальной манере. Так вот что вы подразумеваете под демократией!" — возмутилась Katharina L.Ранее Мельник несколько раз подряд подвергал критике действующего канцлера Германии Олафа Шольца за промедления в поставках оружия Киеву, а за нежелание посещать украинскую столицу обозвал "оскорбленной ливерной колбасой".Во вторник издание Bild сообщило, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не желает встречаться с Мельником, поскольку намерена проводить встречи "только с коллегами-министрами, а не с послами".

https://ria.ru/20220606/tanki-1793345750.html

https://ria.ru/20220608/posrednichestvo-1793870572.html

https://ria.ru/20220605/melnik-1793249197.html

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Станислав Ванд

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