15:39 08.06.2022 (обновлено: 15:43 08.06.2022)
Посол Украины в Германии обвинил Меркель в полном отсутствии самокритики
Посол Украины в ФРГ Мельник обвинил Меркель в "снисходительности" к российской власти
© AP Photo / Michael SohnБывший канцлер Германии Ангела Меркель
© AP Photo / Michael Sohn
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Отсутствие у бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель самокритики по отношению к ее некогда собственному курсу относительно России вызывают недоумение, заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник.
Во вторник Меркель впервые после своего ухода с должности канцлера публично выступила по немецкому телевидению. Экс-канцлер Германии заявила, что не считает, что проводила неверную политику в отношении России, и уверена, что ей не за что извиняться. В частности, Меркель сообщила, что ее "нет" вступлению Украины в НАТО в 2008 году было правильным решением.
"К сожалению, в первом интервью после смены правительства полгода назад не прозвучало ни намека на самокритику", - сказал Мельник агентству DPA. Заявления бывшего канцлера "о непогрешимости" ее курса относительно России и ее слишком "снисходительном отношении" к руководству РФ вызывают у него недоумение, добавил посол.
Ранее Мельник несколько раз подряд подвергал критике действующего канцлера Германии Олафа Шольца за промедления в поставках оружия Киеву. За нежелание же посещать Киев, украинский дипломат обозвал канцлера "оскорбленной ливерной колбасой".
Во вторник издание Bild сообщило, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не желает встречаться с Мельником, поскольку намерена проводить встречи "только с коллегами-министрами, а не с послами".