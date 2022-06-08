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Посол Украины в Германии обвинил Меркель в полном отсутствии самокритики - РИА Новости, 08.06.2022
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Посол Украины в Германии обвинил Меркель в полном отсутствии самокритики
Посол Украины в Германии обвинил Меркель в полном отсутствии самокритики - РИА Новости, 08.06.2022
Посол Украины в Германии обвинил Меркель в полном отсутствии самокритики
Отсутствие у бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель самокритики по отношению к ее некогда собственному курсу относительно России вызывают недоумение, заявил... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T15:39
2022-06-08T15:43
в мире
германия
украина
андрей мельник
ангела меркель
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БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Отсутствие у бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель самокритики по отношению к ее некогда собственному курсу относительно России вызывают недоумение, заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник.Во вторник Меркель впервые после своего ухода с должности канцлера публично выступила по немецкому телевидению. Экс-канцлер Германии заявила, что не считает, что проводила неверную политику в отношении России, и уверена, что ей не за что извиняться. В частности, Меркель сообщила, что ее "нет" вступлению Украины в НАТО в 2008 году было правильным решением."К сожалению, в первом интервью после смены правительства полгода назад не прозвучало ни намека на самокритику", - сказал Мельник агентству DPA. Заявления бывшего канцлера "о непогрешимости" ее курса относительно России и ее слишком "снисходительном отношении" к руководству РФ вызывают у него недоумение, добавил посол.Ранее Мельник несколько раз подряд подвергал критике действующего канцлера Германии Олафа Шольца за промедления в поставках оружия Киеву. За нежелание же посещать Киев, украинский дипломат обозвал канцлера "оскорбленной ливерной колбасой".Во вторник издание Bild сообщило, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не желает встречаться с Мельником, поскольку намерена проводить встречи "только с коллегами-министрами, а не с послами".
https://ria.ru/20220605/melnik-1793249197.html
https://ria.ru/20220515/ukraina-1788659003.html
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в мире, германия, украина, андрей мельник, ангела меркель
15:39 08.06.2022 (обновлено: 15:43 08.06.2022)
 
Посол Украины в Германии обвинил Меркель в полном отсутствии самокритики

Посол Украины в ФРГ Мельник обвинил Меркель в "снисходительности" к российской власти

© AP Photo / Michael SohnБывший канцлер Германии Ангела Меркель
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Отсутствие у бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель самокритики по отношению к ее некогда собственному курсу относительно России вызывают недоумение, заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник.
Во вторник Меркель впервые после своего ухода с должности канцлера публично выступила по немецкому телевидению. Экс-канцлер Германии заявила, что не считает, что проводила неверную политику в отношении России, и уверена, что ей не за что извиняться. В частности, Меркель сообщила, что ее "нет" вступлению Украины в НАТО в 2008 году было правильным решением.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
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Посол Украины назвал поведение Германии позором, который войдет в историю
"К сожалению, в первом интервью после смены правительства полгода назад не прозвучало ни намека на самокритику", - сказал Мельник агентству DPA. Заявления бывшего канцлера "о непогрешимости" ее курса относительно России и ее слишком "снисходительном отношении" к руководству РФ вызывают у него недоумение, добавил посол.
Ранее Мельник несколько раз подряд подвергал критике действующего канцлера Германии Олафа Шольца за промедления в поставках оружия Киеву. За нежелание же посещать Киев, украинский дипломат обозвал канцлера "оскорбленной ливерной колбасой".
Во вторник издание Bild сообщило, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не желает встречаться с Мельником, поскольку намерена проводить встречи "только с коллегами-министрами, а не с послами".
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