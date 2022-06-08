https://ria.ru/20220608/merkel-1794026777.html

Посол Украины в Германии обвинил Меркель в полном отсутствии самокритики

Посол Украины в Германии обвинил Меркель в полном отсутствии самокритики - РИА Новости, 08.06.2022

Посол Украины в Германии обвинил Меркель в полном отсутствии самокритики

Отсутствие у бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель самокритики по отношению к ее некогда собственному курсу относительно России вызывают недоумение, заявил... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T15:39

2022-06-08T15:39

2022-06-08T15:43

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андрей мельник

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БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Отсутствие у бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель самокритики по отношению к ее некогда собственному курсу относительно России вызывают недоумение, заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник.Во вторник Меркель впервые после своего ухода с должности канцлера публично выступила по немецкому телевидению. Экс-канцлер Германии заявила, что не считает, что проводила неверную политику в отношении России, и уверена, что ей не за что извиняться. В частности, Меркель сообщила, что ее "нет" вступлению Украины в НАТО в 2008 году было правильным решением."К сожалению, в первом интервью после смены правительства полгода назад не прозвучало ни намека на самокритику", - сказал Мельник агентству DPA. Заявления бывшего канцлера "о непогрешимости" ее курса относительно России и ее слишком "снисходительном отношении" к руководству РФ вызывают у него недоумение, добавил посол.Ранее Мельник несколько раз подряд подвергал критике действующего канцлера Германии Олафа Шольца за промедления в поставках оружия Киеву. За нежелание же посещать Киев, украинский дипломат обозвал канцлера "оскорбленной ливерной колбасой".Во вторник издание Bild сообщило, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не желает встречаться с Мельником, поскольку намерена проводить встречи "только с коллегами-министрами, а не с послами".

https://ria.ru/20220605/melnik-1793249197.html

https://ria.ru/20220515/ukraina-1788659003.html

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Кирилл Волков

в мире, германия, украина, андрей мельник, ангела меркель