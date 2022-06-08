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В Кремле прокомментировали высказывания Медведева о врагах России - РИА Новости, 08.06.2022
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В Кремле прокомментировали высказывания Медведева о врагах России
В Кремле прокомментировали высказывания Медведева о врагах России - РИА Новости, 08.06.2022
В Кремле прокомментировали высказывания Медведева о врагах России
Тональность риторики зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, который накануне резко высказался в адрес врагов России, является личным мнением политика РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T13:47
2022-06-08T14:12
политика
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Тональность риторики зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, который накануне резко высказался в адрес врагов России, является личным мнением политика и с учетом сложившихся реалий выглядит вполне понятным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник Медведев в своем Telegram-канале обнародовал пост, в котором объяснил, почему его публикации в том мессенджере имеют столь резкий настрой. По словам Медведева, это вызвано его ненавистью к тем, кто "хочет смерти нам, России"."Запись, о которой вы говорите, сделана от первого лица. Это именно выражение личного отношения к тем вражеским проявлениям в отношении нашей страны, с которыми мы сталкиваемся. Это настолько резко недружественное проявление, что они требуют резкой реакции. И поэтому такая резкая, эмоциональная реакция вполне понятна и объяснима", - сказал Песков журналистам в среду.
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политика, дмитрий медведев, россия
13:47 08.06.2022 (обновлено: 14:12 08.06.2022)
 
В Кремле прокомментировали высказывания Медведева о врагах России

Пресс-секретарь президента Песков назвал риторику Медведева в Telegram объяснимой

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Тональность риторики зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, который накануне резко высказался в адрес врагов России, является личным мнением политика и с учетом сложившихся реалий выглядит вполне понятным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник Медведев в своем Telegram-канале обнародовал пост, в котором объяснил, почему его публикации в том мессенджере имеют столь резкий настрой. По словам Медведева, это вызвано его ненавистью к тем, кто "хочет смерти нам, России".
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 10:40
Медведев объяснил резкость своей риторики в публикациях в Telegram
"Запись, о которой вы говорите, сделана от первого лица. Это именно выражение личного отношения к тем вражеским проявлениям в отношении нашей страны, с которыми мы сталкиваемся. Это настолько резко недружественное проявление, что они требуют резкой реакции. И поэтому такая резкая, эмоциональная реакция вполне понятна и объяснима", - сказал Песков журналистам в среду.
 
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