https://ria.ru/20220608/medvedev-1793977672.html
В Кремле прокомментировали высказывания Медведева о врагах России
В Кремле прокомментировали высказывания Медведева о врагах России - РИА Новости, 08.06.2022
В Кремле прокомментировали высказывания Медведева о врагах России
Тональность риторики зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, который накануне резко высказался в адрес врагов России, является личным мнением политика РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T13:47
2022-06-08T13:47
2022-06-08T14:12
политика
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Тональность риторики зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, который накануне резко высказался в адрес врагов России, является личным мнением политика и с учетом сложившихся реалий выглядит вполне понятным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник Медведев в своем Telegram-канале обнародовал пост, в котором объяснил, почему его публикации в том мессенджере имеют столь резкий настрой. По словам Медведева, это вызвано его ненавистью к тем, кто "хочет смерти нам, России"."Запись, о которой вы говорите, сделана от первого лица. Это именно выражение личного отношения к тем вражеским проявлениям в отношении нашей страны, с которыми мы сталкиваемся. Это настолько резко недружественное проявление, что они требуют резкой реакции. И поэтому такая резкая, эмоциональная реакция вполне понятна и объяснима", - сказал Песков журналистам в среду.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, дмитрий медведев, россия
13:47 08.06.2022 (обновлено: 14:12 08.06.2022)
В Кремле прокомментировали высказывания Медведева о врагах России
Пресс-секретарь президента Песков назвал риторику Медведева в Telegram объяснимой
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Тональность риторики зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, который накануне резко высказался в адрес врагов России, является личным мнением политика и с учетом сложившихся реалий выглядит вполне понятным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник Медведев в своем Telegram-канале обнародовал пост, в котором объяснил, почему его публикации в том мессенджере имеют столь резкий настрой. По словам Медведева, это вызвано его ненавистью к тем, кто "хочет смерти нам, России".
"Запись, о которой вы говорите, сделана от первого лица. Это именно выражение личного отношения к тем вражеским проявлениям в отношении нашей страны, с которыми мы сталкиваемся. Это настолько резко недружественное проявление, что они требуют резкой реакции. И поэтому такая резкая, эмоциональная реакция вполне понятна и объяснима", - сказал Песков
журналистам в среду.