https://ria.ru/20220608/medvedev-1793977672.html

В Кремле прокомментировали высказывания Медведева о врагах России

В Кремле прокомментировали высказывания Медведева о врагах России - РИА Новости, 08.06.2022

В Кремле прокомментировали высказывания Медведева о врагах России

Тональность риторики зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, который накануне резко высказался в адрес врагов России, является личным мнением политика РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T13:47

2022-06-08T13:47

2022-06-08T14:12

политика

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Тональность риторики зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, который накануне резко высказался в адрес врагов России, является личным мнением политика и с учетом сложившихся реалий выглядит вполне понятным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник Медведев в своем Telegram-канале обнародовал пост, в котором объяснил, почему его публикации в том мессенджере имеют столь резкий настрой. По словам Медведева, это вызвано его ненавистью к тем, кто "хочет смерти нам, России"."Запись, о которой вы говорите, сделана от первого лица. Это именно выражение личного отношения к тем вражеским проявлениям в отношении нашей страны, с которыми мы сталкиваемся. Это настолько резко недружественное проявление, что они требуют резкой реакции. И поэтому такая резкая, эмоциональная реакция вполне понятна и объяснима", - сказал Песков журналистам в среду.

https://ria.ru/20220607/medvedev-1793668374.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, дмитрий медведев, россия