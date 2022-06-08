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МИД заявил о "медиагеноциде" в Латвии - РИА Новости, 08.06.2022
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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220608/mediagenotsid-1793963685.html
МИД заявил о "медиагеноциде" в Латвии
МИД заявил о "медиагеноциде" в Латвии - РИА Новости, 08.06.2022
МИД заявил о "медиагеноциде" в Латвии
Запрет на вещание в Латвии оставшихся российских телеканалов является "медиагеноцидом" , заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T13:14
2022-06-08T13:29
медиавойны
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
латвия
медиа - общество
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Запрет на вещание в Латвии оставшихся российских телеканалов является "медиагеноцидом" , заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."На сей раз местный медиарегулятор объявил, что 9 июня вступает в силу запрет на распространение сигнала в отношении любых телеканалов, зарегистрированных на территории РФ. В общей сложности речь идет о 80 телевещателях... Вся вина этих медиаоператоров перед Ригой состоит том, что они имели неосторожность быть лицензированными в качестве СМИ в российской юрисдикции. Реализация данной меры лишает порядка 40% населения страны доступа практически ко всем телевизионным источникам информации на русском языке. А что это такое, как не информационный геноцид, медиагеноцид? Он и есть", - сказала она на брифинге в среду.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, латвия, медиа - общество
13:14 08.06.2022 (обновлено: 13:29 08.06.2022)
 
МИД заявил о "медиагеноциде" в Латвии

Захарова назвала запрет на вещание в Латвии всех российских телеканалов "медиагеноцидом"

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЦентральная часть города Рига, Латвия
Центральная часть города Рига, Латвия - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Центральная часть города Рига, Латвия . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Запрет на вещание в Латвии оставшихся российских телеканалов является "медиагеноцидом" , заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На сей раз местный медиарегулятор объявил, что 9 июня вступает в силу запрет на распространение сигнала в отношении любых телеканалов, зарегистрированных на территории РФ. В общей сложности речь идет о 80 телевещателях... Вся вина этих медиаоператоров перед Ригой состоит том, что они имели неосторожность быть лицензированными в качестве СМИ в российской юрисдикции. Реализация данной меры лишает порядка 40% населения страны доступа практически ко всем телевизионным источникам информации на русском языке. А что это такое, как не информационный геноцид, медиагеноцид? Он и есть", - сказала она на брифинге в среду.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 13:05Медиавойны
Москва ответит на запрет вещания российских телеканалов во Франции
 
МедиавойныМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваЛатвияМедиа - Общество
 
 
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