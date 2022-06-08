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В Орловской области решили отменить масочный режим - РИА Новости, 08.06.2022
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Туризм
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В Орловской области решили отменить масочный режим
В Орловской области решили отменить масочный режим - РИА Новости, 08.06.2022
В Орловской области решили отменить масочный режим
Масочный режим отменят в Орловской области с 10 июня, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T20:46
2022-06-08T20:46
туризм
общество
орловская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
россия
новости - туризм
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июня – РИА Новости. Масочный режим отменят в Орловской области с 10 июня, сообщил губернатор Андрей Клычков.В видеообращении, опубликованном в Telegram, он рассказал, что в последние недели правительство региона вместе с Роспотребнадзором выверяли, готова ли область отменить масочный режим – по сути, последнее коронавирусное ограничение."Завтра региональный штаб это решение обсудит и примет, и с пятницы, 10 июня, в Орловской области будет отменен масочный режим", - сказал Клычков.По его словам, выверенность этого решения позволит безбоязненно проводить в регионе любые мероприятия, понимая, что "жизнь жителей будет под защитой".Масочный режим действовал в регионе с конца апреля 2020 года.
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общество, орловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, россия, новости - туризм
20:46 08.06.2022
 
В Орловской области решили отменить масочный режим

Губернатор Орловской области Клычков сообщил об отмене масочного режима с 10 июня

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июня – РИА Новости. Масочный режим отменят в Орловской области с 10 июня, сообщил губернатор Андрей Клычков.
В видеообращении, опубликованном в Telegram, он рассказал, что в последние недели правительство региона вместе с Роспотребнадзором выверяли, готова ли область отменить масочный режим – по сути, последнее коронавирусное ограничение.
"Завтра региональный штаб это решение обсудит и примет, и с пятницы, 10 июня, в Орловской области будет отменен масочный режим", - сказал Клычков.
По его словам, выверенность этого решения позволит безбоязненно проводить в регионе любые мероприятия, понимая, что "жизнь жителей будет под защитой".
Масочный режим действовал в регионе с конца апреля 2020 года.
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