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В Орловской области решили отменить масочный режим
В Орловской области решили отменить масочный режим - РИА Новости, 08.06.2022
В Орловской области решили отменить масочный режим
Масочный режим отменят в Орловской области с 10 июня, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T20:46
2022-06-08T20:46
2022-06-08T20:46
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общество
орловская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июня – РИА Новости. Масочный режим отменят в Орловской области с 10 июня, сообщил губернатор Андрей Клычков.В видеообращении, опубликованном в Telegram, он рассказал, что в последние недели правительство региона вместе с Роспотребнадзором выверяли, готова ли область отменить масочный режим – по сути, последнее коронавирусное ограничение."Завтра региональный штаб это решение обсудит и примет, и с пятницы, 10 июня, в Орловской области будет отменен масочный режим", - сказал Клычков.По его словам, выверенность этого решения позволит безбоязненно проводить в регионе любые мероприятия, понимая, что "жизнь жителей будет под защитой".Масочный режим действовал в регионе с конца апреля 2020 года.
https://ria.ru/20220605/revaktsinatsiya-1793280828.html
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общество, орловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, россия, новости - туризм
В Орловской области решили отменить масочный режим
Губернатор Орловской области Клычков сообщил об отмене масочного режима с 10 июня