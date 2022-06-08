Рейтинг@Mail.ru
В Мариуполе нашли коробки от патронов из США с запрещенными пулями - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/mariupol-1793942747.html
В Мариуполе нашли коробки от патронов из США с запрещенными пулями
В Мариуполе нашли коробки от патронов из США с запрещенными пулями - РИА Новости, 08.06.2022
В Мариуполе нашли коробки от патронов из США с запрещенными пулями
В здании бывшего городского управления СБУ в Мариуполе обнаружены коробки от американских патронов с экспансивными пулями, которые на протяжении более чем 120... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:26
2022-06-08T12:26
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793229533_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_ef8543eff7b6eb80ab6670da3be57b99.jpg
МАРИУПОЛЬ (ДНР), 8 июн - РИА Новости. В здании бывшего городского управления СБУ в Мариуполе обнаружены коробки от американских патронов с экспансивными пулями, которые на протяжении более чем 120 лет запрещены к применению во время боевых действий, передает корреспондент РИА Новости.Калибр обнаруженных патронов - 5,45x39 - соответствует большинству современных автоматов семейства Калашникова. На коробках от патронов стоит логотип американской Hornady Manufacturing Company, которая является поставщиком боеприпасов для ряда стран НАТО. Данные патроны относятся к серии Hornady Black Ammunition и имеют маркировку "5.45x39, 60 gr, V-MAX".Поскольку такого рода боеприпасы обладают высоким травмирующим эффектом, специалисты считают, что те патроны могли быть использованы против мирных жителей Мариуполя в случае массовых протестов. Кроме того, есть предположение, что спецподразделения СБУ могли использовать данный тип боеприпасов ради скрытности - так как экспансивные пули разрушаются при попадании в цель, впоследствии следственным органам сложно определить оружие, из которого был произведен выстрел. Поскольку такие боеприпасы наносят жертве дополнительный ущерб и страдания, Гаагской мирной конференцией 1899 года они были запрещены к применению во время боевых действий.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220608/azovstal-1793748652.html
https://ria.ru/20220607/spetsoperatsiya-1793470681.html
мариуполь
донецкая народная республика
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793229533_264:0:1280:762_1920x0_80_0_0_1e5c3085119ef27e4242fe1e8feff3b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мариуполь, донецкая народная республика, сша
12:26 08.06.2022
 
В Мариуполе нашли коробки от патронов из США с запрещенными пулями

В бывшем здании СБУ в Мариуполе нашли коробки от патронов из США с экспансивными пулями

© РИА НовостиВ здании СБУ в Мариуполе нашли гильзы от американских патронов с экспансивными пулями
В здании СБУ в Мариуполе нашли гильзы от американских патронов с экспансивными пулями
© РИА Новости
В здании СБУ в Мариуполе нашли гильзы от американских патронов с экспансивными пулями
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ (ДНР), 8 июн - РИА Новости. В здании бывшего городского управления СБУ в Мариуполе обнаружены коробки от американских патронов с экспансивными пулями, которые на протяжении более чем 120 лет запрещены к применению во время боевых действий, передает корреспондент РИА Новости.
Калибр обнаруженных патронов - 5,45x39 - соответствует большинству современных автоматов семейства Калашникова. На коробках от патронов стоит логотип американской Hornady Manufacturing Company, которая является поставщиком боеприпасов для ряда стран НАТО. Данные патроны относятся к серии Hornady Black Ammunition и имеют маркировку "5.45x39, 60 gr, V-MAX".
Металлургический комбинат Азовсталь - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Не успели уничтожить". Что обнаружили в бункерах "Азовстали"
Поскольку такого рода боеприпасы обладают высоким травмирующим эффектом, специалисты считают, что те патроны могли быть использованы против мирных жителей Мариуполя в случае массовых протестов. Кроме того, есть предположение, что спецподразделения СБУ могли использовать данный тип боеприпасов ради скрытности - так как экспансивные пули разрушаются при попадании в цель, впоследствии следственным органам сложно определить оружие, из которого был произведен выстрел. Поскольку такие боеприпасы наносят жертве дополнительный ущерб и страдания, Гаагской мирной конференцией 1899 года они были запрещены к применению во время боевых действий.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
Боец ЛНР патрулирует улицу - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 08:00
"В лес лучше не соваться": с кем армия ЛНР столкнулась в Северодонецке
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМариупольДонецкая Народная РеспубликаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала