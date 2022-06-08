https://ria.ru/20220608/mariupol-1793942747.html

В Мариуполе нашли коробки от патронов из США с запрещенными пулями

В Мариуполе нашли коробки от патронов из США с запрещенными пулями - РИА Новости, 08.06.2022

В Мариуполе нашли коробки от патронов из США с запрещенными пулями

В здании бывшего городского управления СБУ в Мариуполе обнаружены коробки от американских патронов с экспансивными пулями, которые на протяжении более чем 120... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T12:26

2022-06-08T12:26

2022-06-08T12:26

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

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сша

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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 8 июн - РИА Новости. В здании бывшего городского управления СБУ в Мариуполе обнаружены коробки от американских патронов с экспансивными пулями, которые на протяжении более чем 120 лет запрещены к применению во время боевых действий, передает корреспондент РИА Новости.Калибр обнаруженных патронов - 5,45x39 - соответствует большинству современных автоматов семейства Калашникова. На коробках от патронов стоит логотип американской Hornady Manufacturing Company, которая является поставщиком боеприпасов для ряда стран НАТО. Данные патроны относятся к серии Hornady Black Ammunition и имеют маркировку "5.45x39, 60 gr, V-MAX".Поскольку такого рода боеприпасы обладают высоким травмирующим эффектом, специалисты считают, что те патроны могли быть использованы против мирных жителей Мариуполя в случае массовых протестов. Кроме того, есть предположение, что спецподразделения СБУ могли использовать данный тип боеприпасов ради скрытности - так как экспансивные пули разрушаются при попадании в цель, впоследствии следственным органам сложно определить оружие, из которого был произведен выстрел. Поскольку такие боеприпасы наносят жертве дополнительный ущерб и страдания, Гаагской мирной конференцией 1899 года они были запрещены к применению во время боевых действий.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220608/azovstal-1793748652.html

https://ria.ru/20220607/spetsoperatsiya-1793470681.html

мариуполь

донецкая народная республика

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, сша