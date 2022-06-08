https://ria.ru/20220608/maksimatelekom-1793953144.html

"МаксимаТелеком" представила цифровую платформу для "умного города"

"МаксимаТелеком" представила цифровую платформу для "умного города" - РИА Новости, 08.06.2022

"МаксимаТелеком" представила цифровую платформу для "умного города"

"МаксимаТелеком" на конференции ЦИПР-2022 представила платформу поддержки принятия решений для "умного города", сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T12:46

2022-06-08T12:46

2022-06-08T12:46

технологии

транспорт

умные города

городская среда

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. "МаксимаТелеком" на конференции ЦИПР-2022 представила платформу поддержки принятия решений для "умного города", сообщает пресс-служба компании.Основываясь на данных городских Wi-Fi сетей, платформа "МаксимаТелеком" дает возможность органам госуправления получать необходимую для принятия решений объективную картину о работе городской инфраструктуры, транспортных потоках, загруженности дорог и общественного транспорта, а также в режиме реального времени реагировать на возникновение нештатных ситуаций и адресно взаимодействовать с горожанами.Органы власти получают цифровой инструмент для планирования транспортного каркаса и городской инфраструктуры, опираясь на выводы, полученные с помощью математического моделирования и искусственного интеллекта. Руководство городов на основе данных платформы "МаксимаТелеком" может оперативно реагировать на нештатные ситуации, например, сбои в движении в часы пик, выявляя наиболее загруженные участки, куда нужно отправить дополнительный транспорт или увеличить частоту движения."Городское развитие и транспортное планирование на основе больших данных открывает широкие возможности для цифрового управления регионами и реализации концепции "умного города" на федеральном уровне. Наша платформа разработана с учетом потребностей городов в комплексных аналитических решениях, которые помогают формировать единую и объективную картину о ситуации в различных сферах городской жизни. Платформа повышает эффективность инфраструктурных проектов и сокращает сроки их реализации за счет предиктивного выявления скрытых закономерностей и трендов", — прокомментировал заместитель генерального директора по стратегии "МаксимаТелеком" Александр Минов.Кроме того, как отмечается в сообщении, решение "МаксимаТелеком" может использоваться для точечного информирования горожан о предстоящих ремонтах, закрытии улиц, изменениях в движении транспорта и работе пересадочных узлов. Руководство города также получает возможность проводить опросы и собирать обратную связь от жителей о реализуемых мероприятиях.Технологии и разработки "МаксимаТелеком" применяются в подвижном составе рельсового транспорта, на производственных предприятиях, в работе депо, метрополитенов, городском управлении, оснащении ситуационных центров, автоматизации технологических процессов и операций.

https://realty.ria.ru/20201224/infrastruktura-1590814336.html

https://ria.ru/20220319/podderzhka-1778985225.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, транспорт, умные города, городская среда