https://ria.ru/20220608/makdonalds-1793792062.html

Россия победила "Макдоналдс"

Россия победила "Макдоналдс" - РИА Новости, 08.06.2022

Россия победила "Макдоналдс"

Начать открывать заново, под другим именем, все или некоторые из 850 бывших "Макдоналдсов" в День России, 12 июня, — это настолько сильно, что здесь требуется... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T08:00

2022-06-08T08:00

2022-06-08T09:46

авторы

россия

технологии

макдоналдс

mcdonald's corporation

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Начать открывать заново, под другим именем, все или некоторые из 850 бывших "Макдоналдсов" в День России, 12 июня, — это настолько сильно, что здесь требуется внятно проговорить: если это победа, то какая, над кем и над чем.Напомним весь спектр мнений, которые уже успели прозвучать. Сегодня очевидно, что больше всего проиграли те наши соотечественники, которые гордо заявляли: ну и хорошо, что "Мак" решил забойкотировать Россию. Это вредная еда, мы будем кормиться чем-то из серии здорового образа жизни.Никогда не надо так реагировать, если у тебя что-то отбирают: "и не очень-то хотелось". Желаете сидеть и грызть морковку — ваше дело, но 850 точек быстрого и вредного питания были и будут любимы миллионами людей. А как им питаться правильно — вы, конечно, объясняйте, но не демонстрируйте фальшивую радость по поводу того, что нам хотели сделать гадость, уязвить, рассердить, погрузить в уныние.Проиграли и те, кто, подобно автору этих строк, хотели вернуть "Мак" именно под этим именем, с той самой желтой буквой М повсюду, чтобы показать себе и всему миру, что такое возможно. Дословно: "Потому что в нормальной ситуации это казалось бы немыслимым — посягнуть на интеллектуальную собственность. На ту самую букву и составленное кем-то меню, расписанное до мелочей, плюс ноу-хау подготовки работников. Приличные люди так не делают, а честно отчисляют оговоренный процент тем, кто сейчас этой собственностью, включая букву, владеет.Но так ведь речь идет о приличном поведении в приличном мире, в котором, как нам пытались сказать, действуют кем-то придуманные правила. А как насчет реального мира, где, например, на территории западных стран отнимают, попросту воруют квартиры и счета не только олигархов (таковых единицы), а вполне скромных представителей среднего класса — отбирают просто по национальному признаку? И поэтому робко подчиняться вашим "закрытиям" наших производств и сетей мы не будем, а возможно, не будут и другие.Вместо того сработал мягкий и цивилизованный вариант — мы вернули себе свое, а букву М юридически корректно оставили владельцам интеллектуальной собственности на нее. Жаль, но даже и мягкий вариант показывает всему миру, что против бойкотов и прочего подобного идиотизма можно бороться. Теперь кто-то десять раз подумает перед тем, как учинить подобную пакость (не только по части еды) кому-то еще.Проиграла, конечно, корпорация "Макдоналдс", но об этом чуть позже. Пока что — о действительно общенациональном выигрыше России, всей, а не только верных поедателей гамбургеров. Давайте лишний раз скажем, что подразумевалось. Устыдить и деморализовать, показать, что "цивилизованный" мир не может такой стране предоставлять право употреблять собственную (произведенную в России) еду во всемирно известной упаковке.А получилось вот что: никто не только не деморализовался, но смотрит на этих, которые "цивилизованные", как на полных идиотов: человек-человек, что сказать-то хотел? Ну вот мы тут сидим и шуршим той самой упаковкой, нам хорошо.Теперь о потерях "Мака". История может быть не такой простой, как кажется, потому что та самая "культура отмены", которую пытались привнести в Россию и так позорно провалились, — она не всегда и не обязательно проста и идиотична.Перенесемся из России в китайский Синьцзян. Тут произошло вот какое событие: немецкое правительство отказало в гарантировании инвестиций корпорации Volkswagen, у которой есть сборочный завод в том самом Синьцзяне. Сделало это исходя из "проблемы с правами человека".Для автогиганта работать без страховки в случае, допустим, национализации (а к страховке и сводятся правительственные гарантии) совершенно не проблема. Предприятию в Синьцзяне уже девять лет, оно отлично себя чувствует. А проблема в неоднократно описанной ситуации: в попытках подорвать Китай правозащитная мафия выстроила абсолютно дикий образ Синьцзяна как провинции — страшной сказки, с принудительным трудом, с концлагерями, где сидят два миллиона местных жителей — уйгуров и т. д.И вот уже который год люди из Volkswagen устало отвечают этим фальсификаторам: да вы никогда в жизни не приближались даже к границам с Китаем, а мы в Синьцзяне работаем каждый день, все знаем и видим, там не концлагерь, там очередное китайское экономическое чудо.И примерно то же происходит со знаменитым американцем Илоном Маском, у которого предприятие в Шанхае, и со многими другими. Маск, как известно, теперь республиканец, а значит — страшный человек.То есть вот эти беснующиеся, отработавшие технологии "отмены" людей и корпораций, — они, конечно, это делают по гнусности характера, то есть потому, что травить и уничтожать людей, которые не могут защититься, — это весело и приятно. Но такие эффективные технологии не надо превращать в одну лишь забаву, они могут сработать и в битвах корпораций, а то и целых государств. И задавить какие-то парламенты и правительства, буквально вынудив их плясать под правозащитную дудку, — это, оказывается, тоже весело и приятно.Разбираться в том, кто, где и кого пытается, с опорой на такие технологии, уничтожить, — это долго и сложно. То есть какие-то люди в корпорации "Мак", как и во множестве прочих, попытавшихся бойкотировать Россию, может быть, и понимали с самого начала, и уж по крайней мере понимают сейчас, что делают глупость и ставят себя в смешное положение. И не только в России, а еще во многих странах, которые с интересом следят за происходящим. Но они работают даже необязательно на нашу публику, а на какую-то часть своей или на какие-то силы внутри их системы. Разбираться нам в том, какие у них там на самом деле соображения и мотивы, долго и скучно. Нам достаточно того, что в приближающийся День России мы возвращаем себе любимое, вредное и родное.

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авторы, россия, технологии, макдоналдс, mcdonald's corporation