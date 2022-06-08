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Песков прокомментировал сообщения о планах визита Мадуро в Москву

Песков прокомментировал сообщения о планах визита Мадуро в Москву - РИА Новости, 08.06.2022

Песков прокомментировал сообщения о планах визита Мадуро в Москву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в планах российского лидера нет переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, о его планах... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T13:57

2022-06-08T13:57

2022-06-08T13:57

россия

николас мадуро

владимир путин

дмитрий песков

венесуэла

москва

в мире

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в планах российского лидера нет переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, о его планах посетить Россию также неизвестно."Нет. В графике президента таких встреч не значится. И, честно говоря, я ничего не знаю, имеются ли планы у Мадуро посетить Российскую Федерацию. Мне об этом ничего не известно", - сказал Песков журналистам в среду.

https://ria.ru/20220420/bayden-1784399818.html

россия

венесуэла

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Владимир Лаврентьев

россия, николас мадуро, владимир путин, дмитрий песков, венесуэла, москва, в мире