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Песков прокомментировал сообщения о планах визита Мадуро в Москву
Песков прокомментировал сообщения о планах визита Мадуро в Москву - РИА Новости, 08.06.2022
Песков прокомментировал сообщения о планах визита Мадуро в Москву
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в планах российского лидера нет переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, о его планах... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T13:57
2022-06-08T13:57
2022-06-08T13:57
россия
николас мадуро
владимир путин
дмитрий песков
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в мире
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в планах российского лидера нет переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, о его планах посетить Россию также неизвестно."Нет. В графике президента таких встреч не значится. И, честно говоря, я ничего не знаю, имеются ли планы у Мадуро посетить Российскую Федерацию. Мне об этом ничего не известно", - сказал Песков журналистам в среду.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николас мадуро, владимир путин, дмитрий песков, венесуэла, москва, в мире
Песков прокомментировал сообщения о планах визита Мадуро в Москву
Пресс-секретарь Песков: у Путина в графике нет переговоров с президентом Венесуэлы Мадуро