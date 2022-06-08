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Песков прокомментировал сообщения о планах визита Мадуро в Москву - РИА Новости, 08.06.2022
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Песков прокомментировал сообщения о планах визита Мадуро в Москву
Песков прокомментировал сообщения о планах визита Мадуро в Москву - РИА Новости, 08.06.2022
Песков прокомментировал сообщения о планах визита Мадуро в Москву
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в планах российского лидера нет переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, о его планах... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T13:57
2022-06-08T13:57
россия
николас мадуро
владимир путин
дмитрий песков
венесуэла
москва
в мире
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в планах российского лидера нет переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, о его планах посетить Россию также неизвестно."Нет. В графике президента таких встреч не значится. И, честно говоря, я ничего не знаю, имеются ли планы у Мадуро посетить Российскую Федерацию. Мне об этом ничего не известно", - сказал Песков журналистам в среду.
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россия, николас мадуро, владимир путин, дмитрий песков, венесуэла, москва, в мире
13:57 08.06.2022
 
Песков прокомментировал сообщения о планах визита Мадуро в Москву

Пресс-секретарь Песков: у Путина в графике нет переговоров с президентом Венесуэлы Мадуро

© РИА Новости / Магда Хибелли / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Магда Хибелли
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в планах российского лидера нет переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, о его планах посетить Россию также неизвестно.
"Нет. В графике президента таких встреч не значится. И, честно говоря, я ничего не знаю, имеются ли планы у Мадуро посетить Российскую Федерацию. Мне об этом ничего не известно", - сказал Песков журналистам в среду.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
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РоссияНиколас МадуроВладимир ПутинДмитрий ПесковВенесуэлаМоскваВ мире
 
 
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