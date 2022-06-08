https://ria.ru/20220608/madonna-1793956056.html

Названа главная претендентка на роль в фильме Мадонны о ней самой

Названа главная претендентка на роль в фильме Мадонны о ней самой - РИА Новости, 08.06.2022

Названа главная претендентка на роль в фильме Мадонны о ней самой

Джулия Гарнер стала главной претенденткой на роль Мадонны в байопике о звезде, пишет The Hollywood Reporter. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T13:26

2022-06-08T13:26

2022-06-08T13:26

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Джулия Гарнер стала главной претенденткой на роль Мадонны в байопике о звезде, пишет The Hollywood Reporter. Певица займет кресло режиссера и сама снимет фильм о себе. На какой стадии находится сделка, еще не известно. Кастинг включал продолжительную подготовку — актрисы занимались с хореографом звезды, брали уроки вокала. Читка сценария проходила вместе с самой Мадонной. Среди других претенденток на роль поп-звезды были Флоренс Пью, Одесса Янг и Алекса Деми.Джулию Гарнер зрители знают по сериалам "Озарк" и "Изобретая Анну". Последний рассказывает о русской мошеннице Анне Сорокиной. Она приехала в США и притворялась наследницей миллионера. Девушка долго обманывала кредиторов и новых знакомых, но аферу раскрыли.

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, музыка, мадонна чикконе, знаменитости, звезды