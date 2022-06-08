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Названа главная претендентка на роль в фильме Мадонны о ней самой - РИА Новости, 08.06.2022
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Культура
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Названа главная претендентка на роль в фильме Мадонны о ней самой
Названа главная претендентка на роль в фильме Мадонны о ней самой - РИА Новости, 08.06.2022
Названа главная претендентка на роль в фильме Мадонны о ней самой
Джулия Гарнер стала главной претенденткой на роль Мадонны в байопике о звезде, пишет The Hollywood Reporter. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T13:26
2022-06-08T13:26
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Джулия Гарнер стала главной претенденткой на роль Мадонны в байопике о звезде, пишет The Hollywood Reporter. Певица займет кресло режиссера и сама снимет фильм о себе. На какой стадии находится сделка, еще не известно. Кастинг включал продолжительную подготовку — актрисы занимались с хореографом звезды, брали уроки вокала. Читка сценария проходила вместе с самой Мадонной. Среди других претенденток на роль поп-звезды были Флоренс Пью, Одесса Янг и Алекса Деми.Джулию Гарнер зрители знают по сериалам "Озарк" и "Изобретая Анну". Последний рассказывает о русской мошеннице Анне Сорокиной. Она приехала в США и притворялась наследницей миллионера. Девушка долго обманывала кредиторов и новых знакомых, но аферу раскрыли.
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новости культуры, кино и сериалы, музыка, мадонна чикконе, знаменитости, звезды
13:26 08.06.2022
 
Названа главная претендентка на роль в фильме Мадонны о ней самой

Джулия Гарнер стала главной претенденткой на роль Мадонны в фильме певицы о ней самой

© AP Photo / Eduardo VerdugoАмериканская певица Мадонна во время своего тура Sticky and Sweet в Мехико. 29 ноября 2008 года
Американская певица Мадонна во время своего тура Sticky and Sweet в Мехико. 29 ноября 2008 года - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Eduardo Verdugo
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Джулия Гарнер стала главной претенденткой на роль Мадонны в байопике о звезде, пишет The Hollywood Reporter.
© ShondaLand (2022)Кадр из сериала "Изобретая Анну"
Кадр из сериала Изобретая Анну
© ShondaLand (2022)
Кадр из сериала "Изобретая Анну"
Певица займет кресло режиссера и сама снимет фильм о себе.
На какой стадии находится сделка, еще не известно. Кастинг включал продолжительную подготовку — актрисы занимались с хореографом звезды, брали уроки вокала. Читка сценария проходила вместе с самой Мадонной.
Среди других претенденток на роль поп-звезды были Флоренс Пью, Одесса Янг и Алекса Деми.
Джулию Гарнер зрители знают по сериалам "Озарк" и "Изобретая Анну". Последний рассказывает о русской мошеннице Анне Сорокиной. Она приехала в США и притворялась наследницей миллионера. Девушка долго обманывала кредиторов и новых знакомых, но аферу раскрыли.
Джокер - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
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