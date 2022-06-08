https://ria.ru/20220608/loksitan-1794006610.html

Магазины "Л'Окситан" возобновили работу в России

Магазины "Л'Окситан" возобновили работу в России - РИА Новости, 08.06.2022

Магазины "Л'Окситан" возобновили работу в России

Магазины французской косметической сети L'Occitane, сменившие название на "Л'Окситан", возобновили работу в России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T14:58

2022-06-08T14:58

2022-06-08T14:58

экономика

россия

франция

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Магазины французской косметической сети L'Occitane, сменившие название на "Л'Окситан", возобновили работу в России, передает корреспондент РИА Новости.В техподдержке компании РИА Новости сообщили, что открылись уже все магазины сети. Там подчеркнули, что ассортимент остается прежним, новая продукция продолжит поступать на полки и все скидочные карты и подарочные сертификаты, полученные до закрытия, остаются действительны. Смена названия же связана с тем, что "Л'Окситан" теперь отдельное юридическое лицо, заключили в компании.Корреспондент РИА Новости побывал в магазинах "Л'Окситан" в торговых центрах "Европейский" и "Авиапарк". Цены в них остались прежними.Ранее, в конце мая, на магазинах сети начали менять вывески на аналогичные, но на русском языке.В середине апреля компания приняла решение закрыть все магазины и интернет-магазины в России и приостановить планы по инвестициям и расширению в стране из-за российской спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220608/makdonalds-1793792062.html

россия

франция

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, франция