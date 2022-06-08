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Магазины "Л'Окситан" возобновили работу в России - РИА Новости, 08.06.2022
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Магазины "Л'Окситан" возобновили работу в России
Магазины "Л'Окситан" возобновили работу в России - РИА Новости, 08.06.2022
Магазины "Л'Окситан" возобновили работу в России
Магазины французской косметической сети L'Occitane, сменившие название на "Л'Окситан", возобновили работу в России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T14:58
2022-06-08T14:58
экономика
россия
франция
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Магазины французской косметической сети L'Occitane, сменившие название на "Л'Окситан", возобновили работу в России, передает корреспондент РИА Новости.В техподдержке компании РИА Новости сообщили, что открылись уже все магазины сети. Там подчеркнули, что ассортимент остается прежним, новая продукция продолжит поступать на полки и все скидочные карты и подарочные сертификаты, полученные до закрытия, остаются действительны. Смена названия же связана с тем, что "Л'Окситан" теперь отдельное юридическое лицо, заключили в компании.Корреспондент РИА Новости побывал в магазинах "Л'Окситан" в торговых центрах "Европейский" и "Авиапарк". Цены в них остались прежними.Ранее, в конце мая, на магазинах сети начали менять вывески на аналогичные, но на русском языке.В середине апреля компания приняла решение закрыть все магазины и интернет-магазины в России и приостановить планы по инвестициям и расширению в стране из-за российской спецоперации на Украине.
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экономика, россия, франция
14:58 08.06.2022
 
Магазины "Л'Окситан" возобновили работу в России

Магазины сети L'Occitane, сменившие название на "Л'Окситан", возобновили работу в России

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПокупатели в торговом центре
Покупатели в торговом центре - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Покупатели в торговом центре. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Магазины французской косметической сети L'Occitane, сменившие название на "Л'Окситан", возобновили работу в России, передает корреспондент РИА Новости.
В техподдержке компании РИА Новости сообщили, что открылись уже все магазины сети. Там подчеркнули, что ассортимент остается прежним, новая продукция продолжит поступать на полки и все скидочные карты и подарочные сертификаты, полученные до закрытия, остаются действительны. Смена названия же связана с тем, что "Л'Окситан" теперь отдельное юридическое лицо, заключили в компании.
Корреспондент РИА Новости побывал в магазинах "Л'Окситан" в торговых центрах "Европейский" и "Авиапарк". Цены в них остались прежними.
Ранее, в конце мая, на магазинах сети начали менять вывески на аналогичные, но на русском языке.
В середине апреля компания приняла решение закрыть все магазины и интернет-магазины в России и приостановить планы по инвестициям и расширению в стране из-за российской спецоперации на Украине.
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