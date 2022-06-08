https://ria.ru/20220608/lnr-1794103595.html
Мирошник оценил идею назвать территорию у посольства Германии площадью ЛНР
Мирошник оценил идею назвать территорию у посольства Германии площадью ЛНР - РИА Новости, 08.06.2022
Мирошник оценил идею назвать территорию у посольства Германии площадью ЛНР
Возможное название площади у посольства ФРГ в Москве в честь Луганской Народной Республики звучит символично, считает посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T20:14
2022-06-08T20:14
2022-06-08T20:14
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германия
московская городская дума
москва
луганская народная республика
родион мирошник
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ЛУГАНСК, 8 июня - РИА Новости. Возможное название площади у посольства ФРГ в Москве в честь Луганской Народной Республики звучит символично, считает посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.Ранее депутаты Мосгордумы предложили назвать территорию у посольства Германии Площадью Луганской Народной Республики."Посольство ФРГ в Москве на площади ЛНР?! Звучит символично. Как напоминание немцам: Москва направляет к нам строительную технику - восстанавливать, а Германия - мины и снаряды - убивать и разрушать", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.Депутаты Мосгордумы предложили увековечить на карте города память защитников Донбасса. Одновременно в Правительство Москвы поступили многочисленные обращения горожан с различными вариантами названия. Поэтому вопрос о наименовании решили вынести на общегородское голосование. Жители столицы на портале "Активный гражданин" выбрали название для территории на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка у посольства США, наибольшее количество голосов набрал вариант "Площадь Донецкой Народной Республики".
https://ria.ru/20220608/nazvanie-1793908798.html
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в мире, германия, московская городская дума, москва, луганская народная республика, родион мирошник
Мирошник оценил идею назвать территорию у посольства Германии площадью ЛНР
Родион Мирошник назвал символичным предложенное название площади у посольства ЛНР в Москве