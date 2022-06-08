https://ria.ru/20220608/lnr-1793972559.html
В ЛНР восстановили подачу воды в несколько городов
В ЛНР восстановили подачу воды в несколько городов - РИА Новости, 08.06.2022
В ЛНР восстановили подачу воды в несколько городов
Специалисты компании "Лугансквода" оперативно устранили прорыв и возобновили подачу воды по магистральному водоводу в несколько городов, сообщила в среду... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T13:34
2022-06-08T13:34
2022-06-08T13:34
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
луганская народная республика
артемовск
алчевск
лугансквода
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 8 июня - РИА Новости. Специалисты компании "Лугансквода" оперативно устранили прорыв и возобновили подачу воды по магистральному водоводу в несколько городов, сообщила в среду пресс-служба министерства строительства и ЖКХ Луганской Народной республики.В связи с прорывом, произошедшем 6 июня, на водоводе была сокращена подача воды потребителям в городах: Артемовск, Зоринск – на 100%, Алчевск, Перевальск, Кировск – на 80%, Стаханов – на 60%, Брянка – на 50%."Работы по ликвидации аварии на магистральном водоводе диаметром 1200 мм "Славяносербская насосная станция второго подъема - Славяносербская насосная станция третьего подъема", которая произошла 6 июня, были завершены 7 июля в 14.30", - сообщила журналистам пресс-служба министерства строительства и ЖКХ.Специалисты Алчевского управления ГУП ЛНР "Лугансквода" устранили 3 повреждения трубопровода.После завершения работ, промывки аварийного участка водовода и заполнения трубопровода вечером 7 июня вода начала поступать в резервуары Славяносербской насосной станции третьего подъема. Подача воды в города Артемовск, Зоринск, Алчевск, Перевальск, Кировск, Стаханов и Брянку восстановлена."По состоянию на 10.00 8 июня продолжается заполнение трубопроводов и разводящих сетей городов и поселков, по которым было ограничено водоснабжение, а также регулировка подачи воды в населенных пунктах для нормализации водоснабжения", - уточнили в компании.
https://ria.ru/20220530/truboprovod-1791805210.html
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в мире, жкх, луганская народная республика, артемовск, алчевск, лугансквода, ситуация в днр и лнр
В ЛНР восстановили подачу воды в несколько городов
Минстрой ЛНР: в республике возобновили подачу воды в несколько городов
ЛУГАНСК, 8 июня - РИА Новости.
Специалисты компании "Лугансквода" оперативно устранили прорыв и возобновили подачу воды по магистральному водоводу в несколько городов, сообщила
в среду пресс-служба министерства строительства и ЖКХ Луганской Народной республики.
В связи с прорывом, произошедшем 6 июня, на водоводе была сокращена подача воды потребителям в городах: Артемовск, Зоринск – на 100%, Алчевск, Перевальск, Кировск – на 80%, Стаханов – на 60%, Брянка – на 50%.
"Работы по ликвидации аварии на магистральном водоводе диаметром 1200 мм "Славяносербская насосная станция второго подъема - Славяносербская насосная станция третьего подъема", которая произошла 6 июня, были завершены 7 июля в 14.30", - сообщила журналистам пресс-служба министерства строительства и ЖКХ.
Специалисты Алчевского управления ГУП ЛНР "Лугансквода" устранили 3 повреждения трубопровода.
После завершения работ, промывки аварийного участка водовода и заполнения трубопровода вечером 7 июня вода начала поступать в резервуары Славяносербской насосной станции третьего подъема. Подача воды в города Артемовск, Зоринск, Алчевск, Перевальск, Кировск, Стаханов и Брянку восстановлена.
"По состоянию на 10.00 8 июня продолжается заполнение трубопроводов и разводящих сетей городов и поселков, по которым было ограничено водоснабжение, а также регулировка подачи воды в населенных пунктах для нормализации водоснабжения", - уточнили в компании.