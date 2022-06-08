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Силы ЛНР за сутки уничтожили 34 украинских военных

Силы ЛНР за сутки уничтожили 34 украинских военных - РИА Новости, 08.06.2022

Силы ЛНР за сутки уничтожили 34 украинских военных

Народная милиция Луганской Народной Республики заявила в среду, что за минувшие сутки в столкновениях с ее подразделениями украинские войска потеряли 34... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T10:06

2022-06-08T10:06

2022-06-08T10:10

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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила в среду, что за минувшие сутки в столкновениях с ее подразделениями украинские войска потеряли 34 человека, семь бронетранспортеров, один украинский силовик сложил оружие.Народная милиция ЛНР заявляла во вторник, что за сутки украинские войска потеряли 25 человек."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 34 человека личного состава; семь бронетранспортеров; пять единиц автомобильной техники. Один военнослужащий ВСУ сложил оружие, тем самым сохранив себе жизнь", - говорится в сообщении Народной милиции, опубликованном в ее Telegram-канале.

https://ria.ru/20220607/spetsoperatsiya-1793470681.html

луганская народная республика

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Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр