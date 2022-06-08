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Силы ЛНР за сутки уничтожили 34 украинских военных - РИА Новости, 08.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/lnr-1793905299.html
Силы ЛНР за сутки уничтожили 34 украинских военных
Силы ЛНР за сутки уничтожили 34 украинских военных - РИА Новости, 08.06.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили 34 украинских военных
Народная милиция Луганской Народной Республики заявила в среду, что за минувшие сутки в столкновениях с ее подразделениями украинские войска потеряли 34... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T10:06
2022-06-08T10:10
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила в среду, что за минувшие сутки в столкновениях с ее подразделениями украинские войска потеряли 34 человека, семь бронетранспортеров, один украинский силовик сложил оружие.Народная милиция ЛНР заявляла во вторник, что за сутки украинские войска потеряли 25 человек."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 34 человека личного состава; семь бронетранспортеров; пять единиц автомобильной техники. Один военнослужащий ВСУ сложил оружие, тем самым сохранив себе жизнь", - говорится в сообщении Народной милиции, опубликованном в ее Telegram-канале.
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луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
10:06 08.06.2022 (обновлено: 10:10 08.06.2022)
 
Силы ЛНР за сутки уничтожили 34 украинских военных

Народная милиция ЛНР оценила потери противника за сутки в 34 человека и семь БТР

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБоец артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР ведет огонь
Боец артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР ведет огонь - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Боец артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР ведет огонь. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила в среду, что за минувшие сутки в столкновениях с ее подразделениями украинские войска потеряли 34 человека, семь бронетранспортеров, один украинский силовик сложил оружие.
Народная милиция ЛНР заявляла во вторник, что за сутки украинские войска потеряли 25 человек.
"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 34 человека личного состава; семь бронетранспортеров; пять единиц автомобильной техники. Один военнослужащий ВСУ сложил оружие, тем самым сохранив себе жизнь", - говорится в сообщении Народной милиции, опубликованном в ее Telegram-канале.
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