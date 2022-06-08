https://ria.ru/20220608/liviya-1794047358.html

В Триполи заявили о попытках США прервать сотрудничество Ливии с Россией

В Триполи заявили о попытках США прервать сотрудничество Ливии с Россией - РИА Новости, 08.06.2022

В Триполи заявили о попытках США прервать сотрудничество Ливии с Россией

Ливийский политик, глава Союза ливийской национальной инициативы Мифтах аль-Варфалли сообщил РИА Новости, что США оказывают давление на власти в Триполи для... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T16:34

2022-06-08T16:34

2022-06-08T16:37

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ливия

сша

санкции в отношении россии

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КАИР, 8 июн - РИА Новости. Ливийский политик, глава Союза ливийской национальной инициативы Мифтах аль-Варфалли сообщил РИА Новости, что США оказывают давление на власти в Триполи для прекращения сотрудничества с РФ.По словам собеседника агентства, в настоящее время происходят попытки американских и британских компаний оказать давление на ливийские нефтекомпании и правительство с целью увеличить добычу, в связи с тем, что западные страны пытаются найти альтернативу российским энергоносителям."Америка предпринимает систематические действия по прекращению ливийско-российского сотрудничества", - заявил аль-Варфалли.Однако большинство ливийцев, отметил политик, "считают справедливыми действия Россия на Украине, так как РФ защищает свою безопасность и стремится к тому, чтобы мир стал многополярным". "Большинство ливийцев желают победы русских в войне, объясняется это исторически сложившимися отношениями между двумя странами, а также особенностью ливийского народа, не принимающим американскую гегемонию", - сказал Мифтах аль-Варфалли.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220602/tatneft-1792521918.html

https://ria.ru/20220210/gaz-1771981862.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, ливия, сша, санкции в отношении россии