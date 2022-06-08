https://ria.ru/20220608/litva-1793995566.html

Депутат Федоров предложил отозвать признание независимости Литвы

Депутат Федоров предложил отозвать признание независимости Литвы - РИА Новости, 08.06.2022

Депутат Федоров предложил отозвать признание независимости Литвы

Депутат от "Единой России" Евгений Федоров внес в Госдуму законопроект об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики",... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T14:35

2022-06-08T14:35

2022-06-08T18:46

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госдума рф

евгений федоров

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Депутат от "Единой России" Евгений Федоров внес в Госдуму законопроект об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики", в нем говорится, что оно незаконно, документ доступен в думской базе данных.Постановление Государственного Совета СССР является незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований ряда статей Конституции СССР, говорится в пояснительной записке к проекту.По мнению депутата, был нарушен Закон СССР "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР", поскольку в Литовской Республике не проводился референдум о выходе из состава Союза ССР и не был установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов.Автор законопроекта также напоминает, что Конституция России была дополнена, в частности, статьей 67.1, гласящей, что "Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории"."В марте 1991 года в соответствии с Постановлением Верховного Совета СССР от 16 января 1991 года № 1910-1 "Об организации и мерах по обеспечению проведения референдума СССР по вопросу о сохранении Союза Советских Социалистических Республик" в стране проведен референдум, на котором было принято решение о сохранении Союза ССР как единого государства", — также говорится в пояснительной записке.

https://ria.ru/20220512/litva-1788174684.html

https://ria.ru/20220522/polsha-1789445186.html

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Кирилл Волков

политика, ссср, россия, литва, госдума рф, евгений федоров