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Депутат Федоров предложил отозвать признание независимости Литвы - РИА Новости, 08.06.2022
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Депутат Федоров предложил отозвать признание независимости Литвы
Депутат Федоров предложил отозвать признание независимости Литвы - РИА Новости, 08.06.2022
Депутат Федоров предложил отозвать признание независимости Литвы
Депутат от "Единой России" Евгений Федоров внес в Госдуму законопроект об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики",... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T14:35
2022-06-08T18:46
политика
ссср
россия
литва
госдума рф
евгений федоров
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Депутат от "Единой России" Евгений Федоров внес в Госдуму законопроект об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики", в нем говорится, что оно незаконно, документ доступен в думской базе данных.Постановление Государственного Совета СССР является незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований ряда статей Конституции СССР, говорится в пояснительной записке к проекту.По мнению депутата, был нарушен Закон СССР "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР", поскольку в Литовской Республике не проводился референдум о выходе из состава Союза ССР и не был установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов.Автор законопроекта также напоминает, что Конституция России была дополнена, в частности, статьей 67.1, гласящей, что "Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории"."В марте 1991 года в соответствии с Постановлением Верховного Совета СССР от 16 января 1991 года № 1910-1 "Об организации и мерах по обеспечению проведения референдума СССР по вопросу о сохранении Союза Советских Социалистических Республик" в стране проведен референдум, на котором было принято решение о сохранении Союза ССР как единого государства", — также говорится в пояснительной записке.
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политика, ссср, россия, литва, госдума рф, евгений федоров
14:35 08.06.2022 (обновлено: 18:46 08.06.2022)
 
Депутат Федоров предложил отозвать признание независимости Литвы

Депутат Федоров внес в Госдуму законопроект об отказе от признания независимости Литвы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг на автомобиле посла Литвы
Флаг на автомобиле посла Литвы - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Депутат от "Единой России" Евгений Федоров внес в Госдуму законопроект об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики", в нем говорится, что оно незаконно, документ доступен в думской базе данных.
Постановление Государственного Совета СССР является незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований ряда статей Конституции СССР, говорится в пояснительной записке к проекту.
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По мнению депутата, был нарушен Закон СССР "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР", поскольку в Литовской Республике не проводился референдум о выходе из состава Союза ССР и не был установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов.
Автор законопроекта также напоминает, что Конституция России была дополнена, в частности, статьей 67.1, гласящей, что "Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории".
"В марте 1991 года в соответствии с Постановлением Верховного Совета СССР от 16 января 1991 года № 1910-1 "Об организации и мерах по обеспечению проведения референдума СССР по вопросу о сохранении Союза Советских Социалистических Республик" в стране проведен референдум, на котором было принято решение о сохранении Союза ССР как единого государства", — также говорится в пояснительной записке.
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