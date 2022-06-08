14:35 08.06.2022 (обновлено: 18:46 08.06.2022)
Депутат Федоров предложил отозвать признание независимости Литвы
Депутат Федоров внес в Госдуму законопроект об отказе от признания независимости Литвы
Флаг на автомобиле посла Литвы. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Депутат от "Единой России" Евгений Федоров внес в Госдуму законопроект об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики", в нем говорится, что оно незаконно, документ доступен в думской базе данных.
Постановление Государственного Совета СССР является незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований ряда статей Конституции СССР, говорится в пояснительной записке к проекту.
По мнению депутата, был нарушен Закон СССР "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР", поскольку в Литовской Республике не проводился референдум о выходе из состава Союза ССР и не был установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов.
Автор законопроекта также напоминает, что Конституция России была дополнена, в частности, статьей 67.1, гласящей, что "Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории".
"В марте 1991 года в соответствии с Постановлением Верховного Совета СССР от 16 января 1991 года № 1910-1 "Об организации и мерах по обеспечению проведения референдума СССР по вопросу о сохранении Союза Советских Социалистических Республик" в стране проведен референдум, на котором было принято решение о сохранении Союза ССР как единого государства", — также говорится в пояснительной записке.