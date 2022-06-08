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В Кремле заявили о подготовке прямой линии Путина
В Кремле заявили о подготовке прямой линии Путина - РИА Новости, 08.06.2022
В Кремле заявили о подготовке прямой линии Путина
В Кремле готовятся к проведению прямой линии с Владимиром Путиным, но ее сроков пока нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T13:47
2022-06-08T13:47
2022-06-08T15:16
прямая линия с владимиром путиным
политика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Кремле готовятся к проведению прямой линии с Владимиром Путиным, но ее сроков пока нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он уточнил, что в завершающую стадию подготовка вступит, когда определятся сроки.Прямая линия с главой государства проходит каждый год. Президент в прямом эфире российских телеканалов отвечает на вопросы граждан, выслушивает жалобы и просьбы, по ходу программы дает поручения чиновникам.В 2021-м прямая линия состоялась 30 июня, тогда за три часа 42 минуты Путин ответил на 68 вопросов. Всего поступило более двух миллионов обращений.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прямая линия с владимиром путиным, политика, владимир путин, дмитрий песков
13:47 08.06.2022 (обновлено: 15:16 08.06.2022)
В Кремле заявили о подготовке прямой линии Путина
Пресс-секретарь президента Песков: прямая линия с Путиным состоится не раньше июля
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Кремле готовятся к проведению прямой линии с Владимиром Путиным, но ее сроков пока нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Прямая линия с президентом не может состояться в этом месяце. <...> Сроки пока не определены, но активная подготовка ведется и с технической точки зрения, и содержательной точки зрения. Это очень сложное, объемное мероприятие", — пояснил представитель Кремля.
Он уточнил, что в завершающую стадию подготовка вступит, когда определятся сроки.
Прямая линия с главой государства проходит каждый год. Президент в прямом эфире российских телеканалов отвечает на вопросы граждан, выслушивает жалобы и просьбы, по ходу программы дает поручения чиновникам.
В 2021-м прямая линия состоялась 30 июня, тогда за три часа 42 минуты Путин ответил на 68 вопросов. Всего поступило более двух миллионов обращений.