https://ria.ru/20220608/liniya-1793977780.html

В Кремле заявили о подготовке прямой линии Путина

В Кремле заявили о подготовке прямой линии Путина - РИА Новости, 08.06.2022

В Кремле заявили о подготовке прямой линии Путина

В Кремле готовятся к проведению прямой линии с Владимиром Путиным, но ее сроков пока нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T13:47

2022-06-08T13:47

2022-06-08T15:16

прямая линия с владимиром путиным

политика

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Кремле готовятся к проведению прямой линии с Владимиром Путиным, но ее сроков пока нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он уточнил, что в завершающую стадию подготовка вступит, когда определятся сроки.Прямая линия с главой государства проходит каждый год. Президент в прямом эфире российских телеканалов отвечает на вопросы граждан, выслушивает жалобы и просьбы, по ходу программы дает поручения чиновникам.В 2021-м прямая линия состоялась 30 июня, тогда за три часа 42 минуты Путин ответил на 68 вопросов. Всего поступило более двух миллионов обращений.

https://ria.ru/20220526/poslanie-1790825606.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

прямая линия с владимиром путиным, политика, владимир путин, дмитрий песков