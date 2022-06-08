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Проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ направили в профильный комитет - РИА Новости, 08.06.2022
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Проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ направили в профильный комитет
Проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ направили в профильный комитет - РИА Новости, 08.06.2022
Проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ направили в профильный комитет
Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил законопроект, разработанный заксобранием Севастополя, об административных штрафах до 10 миллионов рублей за пропаганду... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T14:01
2022-06-08T14:01
общество
севастополь
россия
госдума рф
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил законопроект, разработанный заксобранием Севастополя, об административных штрафах до 10 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ в профильный комитет палаты по госстроительству и законодательству для изучения и подготовки к рассмотрению на Совете Думы."Госдума приступила к рассмотрению законодательной инициативы заксобрания Севастополя о штрафах за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений", - отмечается в Telegram-канале палаты.Заксобрание Севастополя накануне внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов рублей для юрлиц за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.Политики предлагают признать утратившей силу статью 6.21 КоАП РФ, которая регулирует штрафы за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Предлагается ввести новую статью 6.37 "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений", распространив наказание не только за пропаганду среди детей, но и среди граждан.
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общество, севастополь, россия, госдума рф
14:01 08.06.2022
 
Проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ направили в профильный комитет

Проект о многомиллионных штрафах за пропаганду ЛГБТ направили в профильный комитет

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка в здании Государственной Думы РФ
Девушка в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушка в здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил законопроект, разработанный заксобранием Севастополя, об административных штрафах до 10 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ в профильный комитет палаты по госстроительству и законодательству для изучения и подготовки к рассмотрению на Совете Думы.
"Госдума приступила к рассмотрению законодательной инициативы заксобрания Севастополя о штрафах за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений", - отмечается в Telegram-канале палаты.
Заксобрание Севастополя накануне внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов рублей для юрлиц за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
Политики предлагают признать утратившей силу статью 6.21 КоАП РФ, которая регулирует штрафы за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Предлагается ввести новую статью 6.37 "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений", распространив наказание не только за пропаганду среди детей, но и среди граждан.
Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 19:42В России
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пропаганду ЛГБТ
 
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