https://ria.ru/20220608/lgbt-1793982275.html
Проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ направили в профильный комитет
Проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ направили в профильный комитет - РИА Новости, 08.06.2022
Проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ направили в профильный комитет
Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил законопроект, разработанный заксобранием Севастополя, об административных штрафах до 10 миллионов рублей за пропаганду... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T14:01
2022-06-08T14:01
2022-06-08T14:01
общество
севастополь
россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793840060_0:35:3128:1795_1920x0_80_0_0_bdbd5f5c1d09292e481e3eac32383711.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил законопроект, разработанный заксобранием Севастополя, об административных штрафах до 10 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ в профильный комитет палаты по госстроительству и законодательству для изучения и подготовки к рассмотрению на Совете Думы."Госдума приступила к рассмотрению законодательной инициативы заксобрания Севастополя о штрафах за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений", - отмечается в Telegram-канале палаты.Заксобрание Севастополя накануне внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов рублей для юрлиц за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.Политики предлагают признать утратившей силу статью 6.21 КоАП РФ, которая регулирует штрафы за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Предлагается ввести новую статью 6.37 "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений", распространив наказание не только за пропаганду среди детей, но и среди граждан.
https://radiosputnik.ria.ru/20220607/lgbt-1793837553.html
севастополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793840060_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_f09a63facb067a02f3710b302bf3f4dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, севастополь, россия, госдума рф
Проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ направили в профильный комитет
Проект о многомиллионных штрафах за пропаганду ЛГБТ направили в профильный комитет