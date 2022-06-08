https://ria.ru/20220608/lgbt-1793982275.html

Проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ направили в профильный комитет

Проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ направили в профильный комитет - РИА Новости, 08.06.2022

Проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ направили в профильный комитет

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил законопроект, разработанный заксобранием Севастополя, об административных штрафах до 10 миллионов рублей за пропаганду... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T14:01

2022-06-08T14:01

2022-06-08T14:01

общество

севастополь

россия

госдума рф

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил законопроект, разработанный заксобранием Севастополя, об административных штрафах до 10 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ в профильный комитет палаты по госстроительству и законодательству для изучения и подготовки к рассмотрению на Совете Думы."Госдума приступила к рассмотрению законодательной инициативы заксобрания Севастополя о штрафах за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений", - отмечается в Telegram-канале палаты.Заксобрание Севастополя накануне внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов рублей для юрлиц за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.Политики предлагают признать утратившей силу статью 6.21 КоАП РФ, которая регулирует штрафы за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Предлагается ввести новую статью 6.37 "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений", распространив наказание не только за пропаганду среди детей, но и среди граждан.

https://radiosputnik.ria.ru/20220607/lgbt-1793837553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, севастополь, россия, госдума рф