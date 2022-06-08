https://ria.ru/20220608/lesa-1793951653.html
При покраске здания в центре Москвы обрушились строительные леса
При покраске здания в центре Москвы обрушились строительные леса - РИА Новости, 08.06.2022
При покраске здания в центре Москвы обрушились строительные леса
Строительные леса обрушились при покраске административного здания в центре Москвы, по предварительной информации, пострадал один человек, рассказал РИА Новости РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:43
2022-06-08T12:43
2022-06-08T12:59
происшествия
москва
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Строительные леса обрушились при покраске административного здания в центре Москвы, по предварительной информации, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В Леонтьевском переулке произошло обрушение строительных лесов при покраске стен административного здания", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительным данным, в результате происшествия пострадал один рабочий. Обстоятельства ЧП выясняются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
12:43 08.06.2022 (обновлено: 12:59 08.06.2022)
При покраске здания в центре Москвы обрушились строительные леса
При покраске здания в центре Москвы обрушились строительные леса, есть пострадавший
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Строительные леса обрушились при покраске административного здания в центре Москвы, по предварительной информации, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В Леонтьевском переулке произошло обрушение строительных лесов при покраске стен административного здания", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, в результате происшествия пострадал один рабочий. Обстоятельства ЧП выясняются.