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При покраске здания в центре Москвы обрушились строительные леса - РИА Новости, 08.06.2022
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При покраске здания в центре Москвы обрушились строительные леса
При покраске здания в центре Москвы обрушились строительные леса - РИА Новости, 08.06.2022
При покраске здания в центре Москвы обрушились строительные леса
Строительные леса обрушились при покраске административного здания в центре Москвы, по предварительной информации, пострадал один человек, рассказал РИА Новости РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:43
2022-06-08T12:59
происшествия
москва
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Строительные леса обрушились при покраске административного здания в центре Москвы, по предварительной информации, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В Леонтьевском переулке произошло обрушение строительных лесов при покраске стен административного здания", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительным данным, в результате происшествия пострадал один рабочий. Обстоятельства ЧП выясняются.
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происшествия, москва
12:43 08.06.2022 (обновлено: 12:59 08.06.2022)
 
При покраске здания в центре Москвы обрушились строительные леса

При покраске здания в центре Москвы обрушились строительные леса, есть пострадавший

© Фото : Прокуратура МосквыНа одном из строений в Леонтьевском переулке произошло обрушение строительных лесов
На одном из строений в Леонтьевском переулке произошло обрушение строительных лесов - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© Фото : Прокуратура Москвы
На одном из строений в Леонтьевском переулке произошло обрушение строительных лесов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Строительные леса обрушились при покраске административного здания в центре Москвы, по предварительной информации, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В Леонтьевском переулке произошло обрушение строительных лесов при покраске стен административного здания", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, в результате происшествия пострадал один рабочий. Обстоятельства ЧП выясняются.
 
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