https://ria.ru/20220608/lesa-1793951653.html

При покраске здания в центре Москвы обрушились строительные леса

При покраске здания в центре Москвы обрушились строительные леса - РИА Новости, 08.06.2022

При покраске здания в центре Москвы обрушились строительные леса

Строительные леса обрушились при покраске административного здания в центре Москвы, по предварительной информации, пострадал один человек, рассказал РИА Новости РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T12:43

2022-06-08T12:43

2022-06-08T12:59

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793956206_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f4118d6fd6bd9e0c216a91ced0e3bf0c.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Строительные леса обрушились при покраске административного здания в центре Москвы, по предварительной информации, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В Леонтьевском переулке произошло обрушение строительных лесов при покраске стен административного здания", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительным данным, в результате происшествия пострадал один рабочий. Обстоятельства ЧП выясняются.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва