https://ria.ru/20220608/les-1793899818.html

В Якутии сгорели более 800 гектаров леса

В Якутии сгорели более 800 гектаров леса - РИА Новости, 08.06.2022

В Якутии сгорели более 800 гектаров леса

Леса сгорели на площади свыше 800 гектаров в Олекминском районе Якутии, пожар локализован, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T09:37

2022-06-08T09:37

2022-06-08T09:37

происшествия

олекминский район

ленский район

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ЯКУТСК, 8 июн – РИА Новости. Леса сгорели на площади свыше 800 гектаров в Олекминском районе Якутии, пожар локализован, сообщает оперативный штаб республики.По информации замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрея Коноплева, на территории республики действуют четыре пожара в Усть-Майском, Олекминском, Верхоянском и Оймяконском районах. В ряде районов введен особый противопожарный режим."На сегодняшний день крупный пожар в Олекминском районе удалось локализовать, идет работа по ликвидации. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 835 га", - рассказали в оперштабе.Ранее лесной пожар на площади 670 гектаров был локализован в 15 километрах от села Чапаево в Олекминском районе.За минувшие сутки Авиалесоохраной обнаружено 3 лесных пожара, ликвидированы два пожара - в Амгинском и Ленском районах.

https://ria.ru/20220605/yakutiya-1793291237.html

олекминский район

ленский район

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, олекминский район, ленский район