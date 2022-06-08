https://ria.ru/20220608/les-1793899818.html
В Якутии сгорели более 800 гектаров леса
В Якутии сгорели более 800 гектаров леса - РИА Новости, 08.06.2022
В Якутии сгорели более 800 гектаров леса
Леса сгорели на площади свыше 800 гектаров в Олекминском районе Якутии, пожар локализован, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T09:37
2022-06-08T09:37
2022-06-08T09:37
происшествия
олекминский район
ленский район
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ЯКУТСК, 8 июн – РИА Новости. Леса сгорели на площади свыше 800 гектаров в Олекминском районе Якутии, пожар локализован, сообщает оперативный штаб республики.По информации замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрея Коноплева, на территории республики действуют четыре пожара в Усть-Майском, Олекминском, Верхоянском и Оймяконском районах. В ряде районов введен особый противопожарный режим."На сегодняшний день крупный пожар в Олекминском районе удалось локализовать, идет работа по ликвидации. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 835 га", - рассказали в оперштабе.Ранее лесной пожар на площади 670 гектаров был локализован в 15 километрах от села Чапаево в Олекминском районе.За минувшие сутки Авиалесоохраной обнаружено 3 лесных пожара, ликвидированы два пожара - в Амгинском и Ленском районах.
https://ria.ru/20220605/yakutiya-1793291237.html
олекминский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, олекминский район, ленский район
В Якутии сгорели более 800 гектаров леса
В Олекминском районе Якутии сгорели более 800 гектаров леса