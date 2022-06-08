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В Якутии сгорели более 800 гектаров леса - РИА Новости, 08.06.2022
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В Якутии сгорели более 800 гектаров леса
В Якутии сгорели более 800 гектаров леса - РИА Новости, 08.06.2022
В Якутии сгорели более 800 гектаров леса
Леса сгорели на площади свыше 800 гектаров в Олекминском районе Якутии, пожар локализован, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T09:37
2022-06-08T09:37
происшествия
олекминский район
ленский район
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ЯКУТСК, 8 июн – РИА Новости. Леса сгорели на площади свыше 800 гектаров в Олекминском районе Якутии, пожар локализован, сообщает оперативный штаб республики.По информации замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрея Коноплева, на территории республики действуют четыре пожара в Усть-Майском, Олекминском, Верхоянском и Оймяконском районах. В ряде районов введен особый противопожарный режим."На сегодняшний день крупный пожар в Олекминском районе удалось локализовать, идет работа по ликвидации. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 835 га", - рассказали в оперштабе.Ранее лесной пожар на площади 670 гектаров был локализован в 15 километрах от села Чапаево в Олекминском районе.За минувшие сутки Авиалесоохраной обнаружено 3 лесных пожара, ликвидированы два пожара - в Амгинском и Ленском районах.
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происшествия, олекминский район, ленский район
09:37 08.06.2022
 
В Якутии сгорели более 800 гектаров леса

В Олекминском районе Якутии сгорели более 800 гектаров леса

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Курганской области / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС тушат лесной пожар
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Курганской области
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 8 июн – РИА Новости. Леса сгорели на площади свыше 800 гектаров в Олекминском районе Якутии, пожар локализован, сообщает оперативный штаб республики.
По информации замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрея Коноплева, на территории республики действуют четыре пожара в Усть-Майском, Олекминском, Верхоянском и Оймяконском районах. В ряде районов введен особый противопожарный режим.
"На сегодняшний день крупный пожар в Олекминском районе удалось локализовать, идет работа по ликвидации. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 835 га", - рассказали в оперштабе.
Ранее лесной пожар на площади 670 гектаров был локализован в 15 километрах от села Чапаево в Олекминском районе.
За минувшие сутки Авиалесоохраной обнаружено 3 лесных пожара, ликвидированы два пожара - в Амгинском и Ленском районах.
Лесной пожар в Якутии - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 16:23
Мобилизацию жителей объявили в селе Чапаево в Якутии из-за лесного пожара
 
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