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ВНИИ ГОЧС предупредил об опасности схода ледников на Северном Кавказе

ВНИИ ГОЧС предупредил об опасности схода ледников на Северном Кавказе - РИА Новости, 08.06.2022

ВНИИ ГОЧС предупредил об опасности схода ледников на Северном Кавказе

Сход ледников прогнозируется в первой декаде июня в высокогорных районах на территории четырех регионов Северо-Кавказского федерального округа страны,... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T02:48

2022-06-08T02:48

2022-06-08T02:48

происшествия

внии гочс

северный кавказ

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сход ледников прогнозируется в первой декаде июня в высокогорных районах на территории четырех регионов Северо-Кавказского федерального округа страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)."В первой декаде июня сохраняются высокие риски схода снежных и ледовых масс в горных районах республик Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия (Алания) и Республики Дагестан на высотах свыше 3 тысяч метров", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.Отмечается, что в этот период крупные очаги природных пожаров прогнозируются на территории Дагестана и Адыгеи.

северный кавказ

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2022

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происшествия, внии гочс, северный кавказ