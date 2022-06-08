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ВНИИ ГОЧС предупредил об опасности схода ледников на Северном Кавказе - РИА Новости, 08.06.2022
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ВНИИ ГОЧС предупредил об опасности схода ледников на Северном Кавказе
ВНИИ ГОЧС предупредил об опасности схода ледников на Северном Кавказе - РИА Новости, 08.06.2022
ВНИИ ГОЧС предупредил об опасности схода ледников на Северном Кавказе
Сход ледников прогнозируется в первой декаде июня в высокогорных районах на территории четырех регионов Северо-Кавказского федерального округа страны,... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T02:48
2022-06-08T02:48
происшествия
внии гочс
северный кавказ
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сход ледников прогнозируется в первой декаде июня в высокогорных районах на территории четырех регионов Северо-Кавказского федерального округа страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)."В первой декаде июня сохраняются высокие риски схода снежных и ледовых масс в горных районах республик Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия (Алания) и Республики Дагестан на высотах свыше 3 тысяч метров", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.Отмечается, что в этот период крупные очаги природных пожаров прогнозируются на территории Дагестана и Адыгеи.
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происшествия, внии гочс, северный кавказ
02:48 08.06.2022
 
ВНИИ ГОЧС предупредил об опасности схода ледников на Северном Кавказе

ВНИИ ГОЧС: ледники могут сойти в горах сразу четырех регионов Северного Кавказа

© Фото : Иван Лаврентьев/Институт географии РАНЛедник
Ледник - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© Фото : Иван Лаврентьев/Институт географии РАН
Ледник. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сход ледников прогнозируется в первой декаде июня в высокогорных районах на территории четырех регионов Северо-Кавказского федерального округа страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"В первой декаде июня сохраняются высокие риски схода снежных и ледовых масс в горных районах республик Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия (Алания) и Республики Дагестан на высотах свыше 3 тысяч метров", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Отмечается, что в этот период крупные очаги природных пожаров прогнозируются на территории Дагестана и Адыгеи.
 
ПроисшествияВНИИ ГОЧССеверный Кавказ
 
 
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