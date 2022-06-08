https://ria.ru/20220608/lavrova-1793998505.html

Захарова цитатой из песни прокомментировала инцидент с Лавровым

Захарова цитатой из песни прокомментировала инцидент с Лавровым - РИА Новости, 08.06.2022

Захарова цитатой из песни прокомментировала инцидент с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не будет предпринимать ответных шагов в отношении стран, сорвавших визит министра... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T14:42

2022-06-08T14:42

2022-06-08T14:42

в мире

россия

сербия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не будет предпринимать ответных шагов в отношении стран, сорвавших визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Сербию, но "ничто не проходит бесследно".Ранее Лавров, комментируя возможность ответа странам, которые, по сути, сорвали его визит в Сербию, заявил, что Москва не будет делать ничего, что бы могло нарушить связи между народами. Глава думского международного комитета и глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Россия сделала выводы после инцидента с отказом пропустить самолет главы МИД РФ Сергея Лаврова, практику взаимности никто не отменял."Никогда Россия не будет предпринимать ничего, что еще больше затруднит связи между народами, потому что этим занимаются западные партнеры, и мы как раз их за это критикуем, потому что это все ведет к разрушениям и к удару по всему - от международного права до интересов людей", - заявила Захарова."Ну, что я могу сказать, как пел Александр Градский, ничто на земле не проходит бесследно", - процитировала она строку из песни.Сербское издание "Вечерне новости" опубликовало ранее фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через их воздушное пространство правительственного самолета из России. Лавров в понедельник заявил, что ему жаль те страны, которые в ситуации с его визитом в Сербию, по сути, выступили в роли подпевал Западу. Он назвал немыслимой и возмутительной ситуацию вокруг его визита.

https://ria.ru/20220608/lavrov-1793979802.html

https://ria.ru/20220607/balkany-1793564711.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, сербия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, санкции в отношении россии