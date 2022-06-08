https://ria.ru/20220608/latviya-1793902774.html
В Латвии заигрались с запретами русского языка, заявила Захарова
В Латвии заигрались с запретами русского языка, заявила Захарова - РИА Новости, 08.06.2022
В Латвии заигрались с запретами русского языка, заявила Захарова
Власти Латвии, запрещающие русский язык, заигрались в своей политике и потеряли опору на население, это предвещает кризисы в обществе, заявила официальный... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T09:55
2022-06-08T09:55
2022-06-08T09:55
латвия
мария захарова
политика
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Власти Латвии, запрещающие русский язык, заигрались в своей политике и потеряли опору на население, это предвещает кризисы в обществе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Кабинет министров Латвии одобрил поправки к законам об образовании, предусматривающие переход всего образования в стране на единственный государственный язык - латышский - в течение трех лет."Они просто доиграются, мне кажется. Они просто настолько заигрались и настолько не чувствуют настроения в собственном обществе, что они просто идут тем же самым изощрённым путём, которым, например, мы видим, шли другие страны, спровоцировав кризисы уже безвозвратные, то есть те, которые нельзя отыграть назад и вывести ситуацию в прежнее время ", - сказала она в эфире радио "Sputnik".По её словам, местные власти издеваются над здравым смыслом, исторической памятью - всем тем, что свято для местного населения, а это предвещает кризисные явления."Так нельзя. По-разному можно, можно заигрывать, наверное, где-то перегибать в какой-то степени ситуацию в свою пользу, но это уже не моделирование общества в пользу какого-то такого внутреннего доморощенного национализма, это уже просто издевательство над людьми", - подчеркнула она.Согласно поправкам в законы, с 1 сентября 2023 года образовательный процесс будет осуществляться только на государственном языке в дошкольном образовании и в первом, четвертом и седьмом классах основной школы. С 1 сентября 2024 года обучение на государственном языке начнут учащиеся второго, пятого и восьмого классов, а с 1 сентября 2025 года присоединятся третьи, шестые и девятые классы. Отмечается, что сейчас учащиеся 1-6 классов обязаны изучать не менее 50% учебного плана на латышском, а учащиеся 7-9 классов - не менее 80%.В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек. Из них около 40% - русскоязычные. В Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.
https://ria.ru/20220606/telekanaly-1793449389.html
https://ria.ru/20220531/ukraina-1791973596.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латвия, мария захарова, политика
В Латвии заигрались с запретами русского языка, заявила Захарова
Захарова: в Латвии заигрались с запретами русского языка и потеряли опору на население
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости.
Власти Латвии, запрещающие русский язык, заигрались в своей политике и потеряли опору на население, это предвещает кризисы в обществе, заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Кабинет министров Латвии
одобрил поправки к законам об образовании, предусматривающие переход всего образования в стране на единственный государственный язык - латышский - в течение трех лет.
"Они просто доиграются, мне кажется. Они просто настолько заигрались и настолько не чувствуют настроения в собственном обществе, что они просто идут тем же самым изощрённым путём, которым, например, мы видим, шли другие страны, спровоцировав кризисы уже безвозвратные, то есть те, которые нельзя отыграть назад и вывести ситуацию в прежнее время ", - сказала она в эфире радио "Sputnik".
По её словам, местные власти издеваются над здравым смыслом, исторической памятью - всем тем, что свято для местного населения, а это предвещает кризисные явления.
"Так нельзя. По-разному можно, можно заигрывать, наверное, где-то перегибать в какой-то степени ситуацию в свою пользу, но это уже не моделирование общества в пользу какого-то такого внутреннего доморощенного национализма, это уже просто издевательство над людьми", - подчеркнула она.
Согласно поправкам в законы, с 1 сентября 2023 года образовательный процесс будет осуществляться только на государственном языке в дошкольном образовании и в первом, четвертом и седьмом классах основной школы. С 1 сентября 2024 года обучение на государственном языке начнут учащиеся второго, пятого и восьмого классов, а с 1 сентября 2025 года присоединятся третьи, шестые и девятые классы. Отмечается, что сейчас учащиеся 1-6 классов обязаны изучать не менее 50% учебного плана на латышском, а учащиеся 7-9 классов - не менее 80%.
В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек. Из них около 40% - русскоязычные. В Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.