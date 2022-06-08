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Курс доллара на Мосбирже упал до 59,4 рубля

Курс доллара на Мосбирже упал до 59,4 рубля - РИА Новости, 08.06.2022

Курс доллара на Мосбирже упал до 59,4 рубля

Рубль слегка укрепился в среду на фоне роста стоимости нефти выше 123 долларов за баррель марки Brent: доллар упал до 59,4 рубля, евро - до 63,59 рубля, следует РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T19:25

2022-06-08T19:25

2022-06-08T19:25

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Рубль слегка укрепился в среду на фоне роста стоимости нефти выше 123 долларов за баррель марки Brent: доллар упал до 59,4 рубля, евро - до 63,59 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 1,64 рубля, до 59,4 рубля, евро - на 2,01 рубля, до 63,59 рубля.Августовский фьючерс на нефть марки Brent к 19.07 мск растет на 2,19% - до 123,21 доллара за баррель.

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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