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Курс доллара на Мосбирже упал до 59,4 рубля
Курс доллара на Мосбирже упал до 59,4 рубля - РИА Новости, 08.06.2022
Курс доллара на Мосбирже упал до 59,4 рубля
Рубль слегка укрепился в среду на фоне роста стоимости нефти выше 123 долларов за баррель марки Brent: доллар упал до 59,4 рубля, евро - до 63,59 рубля, следует РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T19:25
2022-06-08T19:25
2022-06-08T19:25
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Рубль слегка укрепился в среду на фоне роста стоимости нефти выше 123 долларов за баррель марки Brent: доллар упал до 59,4 рубля, евро - до 63,59 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 1,64 рубля, до 59,4 рубля, евро - на 2,01 рубля, до 63,59 рубля.Августовский фьючерс на нефть марки Brent к 19.07 мск растет на 2,19% - до 123,21 доллара за баррель.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курс доллара на Мосбирже упал до 59,4 рубля
Курс доллара на Мосбирже завершил день падением до 59,4 рубля, евро опустился до 63,6