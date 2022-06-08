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Курс доллара на Московской бирже упал до 60 рублей
Курс доллара на Московской бирже упал до 60 рублей - РИА Новости, 08.06.2022
Курс доллара на Московской бирже упал до 60 рублей
Рубль днем в среду усиливает рост: доллар протестировал ключевую поддержку 60 рублей и опустился ниже нее впервые с 26 мая. Евро - дешевле 64 рублей, следует из РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T14:25
2022-06-08T14:25
2022-06-08T15:27
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экономика
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Рубль днем в среду усиливает рост: доллар протестировал ключевую поддержку 60 рублей и опустился ниже нее впервые с 26 мая. Евро - дешевле 64 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 15.22 мск падал на 1,95 рубля, до 59,09 рубля, евро - на 2,8 рубля, до 62,8 рубля, следует из данных Московской биржи.Основную поддержку рубль продолжает получать от капитальных ограничений на российском рынке и профицита по счету текущих операций, считает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал". В частности, цены на нефть марки Brent торгуются выше 121 долларов за баррель, добавляет он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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14:25 08.06.2022 (обновлено: 15:27 08.06.2022)
Курс доллара на Московской бирже упал до 60 рублей
Курс доллара на Московской бирже упал до 60 рублей впервые с 26 мая