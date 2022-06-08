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Курс доллара на Московской бирже упал до 60 рублей

Курс доллара на Московской бирже упал до 60 рублей - РИА Новости, 08.06.2022

Курс доллара на Московской бирже упал до 60 рублей

Рубль днем в среду усиливает рост: доллар протестировал ключевую поддержку 60 рублей и опустился ниже нее впервые с 26 мая. Евро - дешевле 64 рублей, следует из РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T14:25

2022-06-08T14:25

2022-06-08T15:27

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Рубль днем в среду усиливает рост: доллар протестировал ключевую поддержку 60 рублей и опустился ниже нее впервые с 26 мая. Евро - дешевле 64 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 15.22 мск падал на 1,95 рубля, до 59,09 рубля, евро - на 2,8 рубля, до 62,8 рубля, следует из данных Московской биржи.Основную поддержку рубль продолжает получать от капитальных ограничений на российском рынке и профицита по счету текущих операций, считает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал". В частности, цены на нефть марки Brent торгуются выше 121 долларов за баррель, добавляет он.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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