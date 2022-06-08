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Спрос на автобусные туры к морю пока невелик, несмотря на низкие цены

Спрос на автобусные туры к морю пока невелик, несмотря на низкие цены - РИА Новости, 08.06.2022

Спрос на автобусные туры к морю пока невелик, несмотря на низкие цены

В начале июня стартовали автобусные туры в Краснодарский край и Крым, но пока спрос на такие путешествия невелик, ожидается, что он вырастет к июлю, сообщает... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T15:38

2022-06-08T15:38

2022-06-08T17:02

туризм

туризм

новости - туризм

сергей ромашкин

анапа

москва

алушта

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В начале июня стартовали автобусные туры в Краснодарский край и Крым, но пока спрос на такие путешествия невелик, ожидается, что он вырастет к июлю, сообщает АТОР."Интурист" с 1 июня запустил автобусы из Москвы в Сочи и Абхазию, Анапу и Геленджик, а также в Феодосию и Симферополь. Выезды из Москвы запланированы дважды в неделю: по средам и субботам. "Мультитур" повезет туристов на автобусах из Москвы в Анапу, Алушту и Судак (через Феодосию и Коктебель). У него взяла блоки мест компания "Дельфин".По информации участников рынка, спрос на первые рейсы оказался невелик. "Мультитур" даже перенес запуск автобусной программы: вместо 2 июня автобусы в южном направлении стартуют с 12 июня.Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин подчеркнул, что не удивлен относительно низкой загрузкой автобусных рейсов. Например, спрос на крымское направление только начал восстанавливаться и сезон отпусков еще не наступил.По его мнению, продажи автобусных туров оживятся к началу июля, когда оптимистичные ожидания по поводу возобновления авиарейсов в Крым в высокий сезон у части "раздумывающих" туристов окончательно сойдут на нет.Он добавил, что, конечно, не все готовы около двух суток потратить на дорогу. Но еще меньше тех, кто готов отказаться от оплаченного отеля или планового отпуска. "Поэтому ситуация в сегменте автобусных туров станет понятна к началу июля. Спрос на них только начинает разворачиваться", – говорит вице-президент АТОР.Прогнозы главы "Дельфина" подтверждают и в компании "Мультитур". Там фиксируют оживление продаж со второй половины июня и хороший спрос на заезды в июле и августе.В оценке того, какие направления на автобусной перевозке бронируют больше всего, туроператоры несколько разошлись.В пресс-службе туроператора "Интурист" сообщили, что на первом месте по спросу туры автобусные туры в Крым, поскольку на полуостров "логистика длиннее и сложнее".Такой же точки зрения придерживается и Сергей Ромашкин. По его наблюдениям, "автобусная Анапа" сейчас не востребована у туристов, поскольку на этом направлении много поездов, а основная аудитория – семьи с детьми.В структуре продаж "Мультитура" иная картина: рейтинг продаж возглавляет Анапа, потом идет Алушта, а Судак с Феодосией замыкают тройку лидеров.Стоимость туров в Анапу в компаниях стартует от 11 тысяч рублей на человека, включая билеты и проживание. В Крым – чуть дороже – от 14 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220607/puteshestviya-1793644893.html

https://ria.ru/20220608/keshbek-1793934117.html

https://ria.ru/20220523/otpusk-1789583824.html

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Лана Баева

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