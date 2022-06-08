11:50 08.06.2022 (обновлено: 13:55 08.06.2022)
Стал известен еще один противник вступления Швеции в НАТО
WSJ: против вступления Швеции в НАТО неожиданно выступила местная курдская диаспора
© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Вступление Швеции в НАТО вызвало возмущение у местной курдской диаспоры, довольно широко представленной в правительстве, пишет The Wall Street Journal.
Издание привело неофициальную статистику, по которой в Швеции живут около сотни тысяч курдов, что составляет один процент от общего населения страны. Кроме того, они приобрели большое политическое влияние: шесть шведских парламентариев имеют курдское происхождение, а коалиционное правительство во главе с премьер-министром Магдаленой Андерссон опирается на большинство в виде одного депутата. Решающий голос имеет Амина Какабавех, бывшая партизанка, которая помогла правительству углубить сотрудничество с курдским самоуправляемым регионом на севере Сирии.
Она уже использует свой властный ресурс для отстаивания позиции диаспоры в отношениях между Швецией и Турцией. Так, Какабавех отказалась голосовать за бюджет правительства, который будет обсуждаться в этом месяце, если власти уступят каким-либо требованиям Эрдогана.
"Раньше я так гордилась Швецией, но не теперь. Мое предложение — отозвать заявку на вступление в НАТО. Не стоит продавать наши ценности и достоинство Эрдогану", — сказала Какабавех, добавив, что риск соглашения Стокгольма и Анкары ценой позиции курдов вполне реален.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса их рассмотрения. Эрдоган заявил, что Анкара выступает против, поскольку не может поверить их заверениям в том, что Стокгольм не поддерживает Рабочую партию Курдистана, признанную в Турции террористической.
В России утверждают, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Между тем Владимир Путин уверен, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.