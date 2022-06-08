https://ria.ru/20220608/kurdy-1793927910.html

Стал известен еще один противник вступления Швеции в НАТО

Стал известен еще один противник вступления Швеции в НАТО - РИА Новости, 08.06.2022

Стал известен еще один противник вступления Швеции в НАТО

Вступление Швеции в НАТО вызвало возмущение у местной курдской диаспоры, довольно широко представленной в правительстве, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T11:50

2022-06-08T11:50

2022-06-08T13:55

в мире

магдалена андерссон

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

швеция

турция

стокгольм (город)

нато

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Вступление Швеции в НАТО вызвало возмущение у местной курдской диаспоры, довольно широко представленной в правительстве, пишет The Wall Street Journal.Как отмечается в статье, курды опасаются, что по мере усиления политического давления они могут потерять одно из ключевых убежищ, если Стокгольм пойдет на активные уступки Анкаре, требующей прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК) в обмен на поддержку вступления Швеции в альянс."Мы, курды, уважаем решение Швеции вступить в НАТО. Но мы не хотим, чтобы членство в альянсе и добрые отношения с Турцией строились за наш счет", — сказал Шияр Али, проживающий в Стокгольме северный представитель так называемой курдской автономной администрации (на северо-востоке Сирии).Издание привело неофициальную статистику, по которой в Швеции живут около сотни тысяч курдов, что составляет один процент от общего населения страны. Кроме того, они приобрели большое политическое влияние: шесть шведских парламентариев имеют курдское происхождение, а коалиционное правительство во главе с премьер-министром Магдаленой Андерссон опирается на большинство в виде одного депутата. Решающий голос имеет Амина Какабавех, бывшая партизанка, которая помогла правительству углубить сотрудничество с курдским самоуправляемым регионом на севере Сирии.Она уже использует свой властный ресурс для отстаивания позиции диаспоры в отношениях между Швецией и Турцией. Так, Какабавех отказалась голосовать за бюджет правительства, который будет обсуждаться в этом месяце, если власти уступят каким-либо требованиям Эрдогана.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса их рассмотрения. Эрдоган заявил, что Анкара выступает против, поскольку не может поверить их заверениям в том, что Стокгольм не поддерживает Рабочую партию Курдистана, признанную в Турции террористической.В России утверждают, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.Между тем Владимир Путин уверен, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.

https://ria.ru/20220608/usloviya-1793889030.html

https://ria.ru/20220606/ugroza-1793447960.html

https://ria.ru/20220607/nato-1793771094.html

швеция

турция

стокгольм (город)

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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Ольга Матыс

в мире, магдалена андерссон, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, швеция, турция, стокгольм (город), нато, рабочая партия курдистана