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В Крыму предложили переименовать носящую имя украинского поэта библиотеку
В Крыму предложили переименовать носящую имя украинского поэта библиотеку - РИА Новости, 08.06.2022
В Крыму предложили переименовать носящую имя украинского поэта библиотеку
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил переименовать республиканскую универсальную научную библиотеку, носящую имя украинского писателя и... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T18:00
2022-06-08T18:00
2022-06-08T18:00
николай данилевский
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александр пушкин
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республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июня – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил переименовать республиканскую универсальную научную библиотеку, носящую имя украинского писателя и поэта Ивана Франко.По его мнению, библиотеку можно назвать в честь русского философа, социолога и культуролога Николая Данилевского, Александра Пушкина, Льва Толстого, Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Марины Цветаевой и других известных людей, связанных с Крымом.Константинов поручил вынести вопрос переименования библиотеки на обсуждение общественности, руководителей библиотек и министерства культуры республики."У центральной библиотеки должно быть соответствующее имя", - подчеркнул глава парламента.
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николай данилевский, лев толстой (писатель), александр пушкин, австрия, республика крым, россия
В Крыму предложили переименовать носящую имя украинского поэта библиотеку
Константинов предложил переименовать библиотеку имени украинского поэта Ивана Франко