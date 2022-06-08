https://ria.ru/20220608/krym-1794076431.html

В Крыму предложили переименовать носящую имя украинского поэта библиотеку

В Крыму предложили переименовать носящую имя украинского поэта библиотеку - РИА Новости, 08.06.2022

В Крыму предложили переименовать носящую имя украинского поэта библиотеку

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил переименовать республиканскую универсальную научную библиотеку, носящую имя украинского писателя и... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T18:00

2022-06-08T18:00

2022-06-08T18:00

николай данилевский

лев толстой (писатель)

александр пушкин

австрия

республика крым

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июня – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил переименовать республиканскую универсальную научную библиотеку, носящую имя украинского писателя и поэта Ивана Франко.По его мнению, библиотеку можно назвать в честь русского философа, социолога и культуролога Николая Данилевского, Александра Пушкина, Льва Толстого, Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Марины Цветаевой и других известных людей, связанных с Крымом.Константинов поручил вынести вопрос переименования библиотеки на обсуждение общественности, руководителей библиотек и министерства культуры республики."У центральной библиотеки должно быть соответствующее имя", - подчеркнул глава парламента.

https://ria.ru/20220607/buduschee-1793710750.html

австрия

республика крым

россия

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николай данилевский, лев толстой (писатель), александр пушкин, австрия, республика крым, россия