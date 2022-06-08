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В Крыму предложили переименовать носящую имя украинского поэта библиотеку - РИА Новости, 08.06.2022
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В Крыму предложили переименовать носящую имя украинского поэта библиотеку
В Крыму предложили переименовать носящую имя украинского поэта библиотеку - РИА Новости, 08.06.2022
В Крыму предложили переименовать носящую имя украинского поэта библиотеку
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил переименовать республиканскую универсальную научную библиотеку, носящую имя украинского писателя и... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T18:00
2022-06-08T18:00
николай данилевский
лев толстой (писатель)
александр пушкин
австрия
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июня – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил переименовать республиканскую универсальную научную библиотеку, носящую имя украинского писателя и поэта Ивана Франко.По его мнению, библиотеку можно назвать в честь русского философа, социолога и культуролога Николая Данилевского, Александра Пушкина, Льва Толстого, Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Марины Цветаевой и других известных людей, связанных с Крымом.Константинов поручил вынести вопрос переименования библиотеки на обсуждение общественности, руководителей библиотек и министерства культуры республики."У центральной библиотеки должно быть соответствующее имя", - подчеркнул глава парламента.
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николай данилевский, лев толстой (писатель), александр пушкин, австрия, республика крым, россия
18:00 08.06.2022
 
В Крыму предложили переименовать носящую имя украинского поэта библиотеку

Константинов предложил переименовать библиотеку имени украинского поэта Ивана Франко

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на окрестности из пещерного города Мангуп в Крыму
Вид на окрестности из пещерного города Мангуп в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на окрестности из пещерного города Мангуп в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июня – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил переименовать республиканскую универсальную научную библиотеку, носящую имя украинского писателя и поэта Ивана Франко.
"Франко никакого отношения в принципе не имел к Крыму. И название нашей базовой главной библиотеки именем этого человека, который был гражданином Австрии, оно как минимум странно", - сказал Константинов на заседании президиума крымского парламента.
По его мнению, библиотеку можно назвать в честь русского философа, социолога и культуролога Николая Данилевского, Александра Пушкина, Льва Толстого, Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Марины Цветаевой и других известных людей, связанных с Крымом.
Константинов поручил вынести вопрос переименования библиотеки на обсуждение общественности, руководителей библиотек и министерства культуры республики.
"У центральной библиотеки должно быть соответствующее имя", - подчеркнул глава парламента.
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