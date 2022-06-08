https://ria.ru/20220608/krizis-1794101284.html
Захарова назвала обвинения России в продовольственном кризисе лицемерием
Захарова назвала обвинения России в продовольственном кризисе лицемерием - РИА Новости, 08.06.2022
Захарова назвала обвинения России в продовольственном кризисе лицемерием
В решении вопроса мировой продовольственной безопасности проявляется лицемерии Запада и его желание списать свою неэффективность на Россию, заявила официальный... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T19:57
2022-06-08T19:57
2022-06-08T19:57
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
европа
украина
в мире
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В решении вопроса мировой продовольственной безопасности проявляется лицемерии Запада и его желание списать свою неэффективность на Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В отличие от Европы, нас беспокоит разворачивающийся продовольственный кризис... И здесь в полной мере проявляется лицемерие Запада. Россия, исходя из гуманитарных соображений, заинтересована в том, чтобы и Украина смогла обеспечить себя зерном, в том числе для посевной. А что же делает Запад? Он зерно вывозит грузовиками, оставляя украинское население без возможности справиться с грядущим дефицитом", - написала Захарова в своем Telegram-канале.По ее словам, "Запад своими действиями подрывает продбезопасность не только в Африке, но и на самой Украине".Дипломат подробно описала, с чем, на ее взгляд, в действительности связан продовольственный кризис."Санкции против Российской Федерации нанесли серьезный удар по мировой экономике, которая только начала постепенно восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Они привели к разрыву сложившихся производственно-сбытовых и логистических цепочек, нарушили систему финансовых расчетов наших экономоператоров. У нас есть товар – наше зерно, у покупателя – деньги и желание его приобрести. Но санкции банально не дают это сделать. Ни физически – перевезти зерно, ни финансово – за него расплатиться", - подчеркнула официальный представитель МИД.Она отметила, что Россия добросовестно исполняет обязательства по международным контрактам."И все же, несмотря на объективные трудности транспортно-логистического характера, мы остаемся добросовестным участником мирового рынка. Исполняем и будем исполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок зерна, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции", - написала Захарова.По ее словам, западные страны слишком много внимания уделяют распространению среди своего населения идей о "вине русских"."Такое впечатление, что весь хваленый экспертный потенциал, интеллектуальный ресурс наших коллег в Европе и Америке переместился в сторону пропаганды. Не сказать, что получается изысканно, но на идеологическую обработку собственного населения, убеждения его в "вине русских" тратится колоссальная энергия. А все другие области забыты, включая работу над экономикой и инфраструктурой", - заключила дипломат.
https://ria.ru/20220608/krizis-1793979588.html
https://ria.ru/20220608/vopros-1793966962.html
https://ria.ru/20220608/zerno-1793978291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, европа, украина, в мире
Захарова назвала обвинения России в продовольственном кризисе лицемерием
Захарова назвала попытки Запада обвинить Россию в продовольственном кризисе лицемерием
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости.
В решении вопроса мировой продовольственной безопасности проявляется лицемерии Запада и его желание списать свою неэффективность на Россию, заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В отличие от Европы
, нас беспокоит разворачивающийся продовольственный кризис... И здесь в полной мере проявляется лицемерие Запада. Россия
, исходя из гуманитарных соображений, заинтересована в том, чтобы и Украина
смогла обеспечить себя зерном, в том числе для посевной. А что же делает Запад? Он зерно вывозит грузовиками, оставляя украинское население без возможности справиться с грядущим дефицитом", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, "Запад своими действиями подрывает продбезопасность не только в Африке
, но и на самой Украине".
Дипломат подробно описала, с чем, на ее взгляд, в действительности связан продовольственный кризис.
"Санкции против Российской Федерации нанесли серьезный удар по мировой экономике, которая только начала постепенно восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Они привели к разрыву сложившихся производственно-сбытовых и логистических цепочек, нарушили систему финансовых расчетов наших экономоператоров. У нас есть товар – наше зерно, у покупателя – деньги и желание его приобрести. Но санкции банально не дают это сделать. Ни физически – перевезти зерно, ни финансово – за него расплатиться", - подчеркнула официальный представитель МИД.
Она отметила, что Россия добросовестно исполняет обязательства по международным контрактам.
"И все же, несмотря на объективные трудности транспортно-логистического характера, мы остаемся добросовестным участником мирового рынка. Исполняем и будем исполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок зерна, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции", - написала Захарова.
По ее словам, западные страны слишком много внимания уделяют распространению среди своего населения идей о "вине русских".
"Такое впечатление, что весь хваленый экспертный потенциал, интеллектуальный ресурс наших коллег в Европе и Америке
переместился в сторону пропаганды. Не сказать, что получается изысканно, но на идеологическую обработку собственного населения, убеждения его в "вине русских" тратится колоссальная энергия. А все другие области забыты, включая работу над экономикой и инфраструктурой", - заключила дипломат.