https://ria.ru/20220608/krizis-1793979588.html

В Кремле заявили, что всемирный продовольственный кризис уже начался

В Кремле заявили, что всемирный продовольственный кризис уже начался - РИА Новости, 08.06.2022

В Кремле заявили, что всемирный продовольственный кризис уже начался

Всемирный продовольственный кризис уже начался, его катализатором стал не украинский кризис, а цепочка событий и ошибочных действий правительств разных стран,... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T13:52

2022-06-08T13:52

2022-06-08T13:57

в мире

дмитрий песков

россия

украина

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Всемирный продовольственный кризис уже начался, его катализатором стал не украинский кризис, а цепочка событий и ошибочных действий правительств разных стран, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во время общения с прессой Песков призвал не преувеличивать значение украинских запасов зерна для мира, отвечая на вопрос о том, как решить проблему недоверия Киева к заверениям российской стороны о том, что Москва не будет использовать для наступательных действий коридоры для вывоза зерна из черноморских портов."Мы должны понять позицию украинской стороны, речь же идет об украинском зерне. Во-первых, насколько нам известно, этого зерна гораздо меньше, чем заявляют сами украинцы. Второе, ну, наверное, не нужно сильно преувеличивать значение этих запасов зерна с точки зрения влияния на международные рынки зерна. Это слишком малый процент для того, чтобы существенное влияние оказывать на развитие того продовольственного кризиса всемирного, который уже начался", - сказал Песков.Он отметил, что причиной кризиса стали ошибки руководства различных стран. "Мы еще раз повторяем, мы об этом говорили, и в том числе министр [иностранных дел Сергей] Лавров сегодня говорил, что не украинский кризис стал причиной или катализатором продовольственного кризиса в мире. Этому предшествовала целая цепочка событий и ошибочных действий правительств разных стран мира", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20220608/krizis-1793951453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, дмитрий песков, россия, украина