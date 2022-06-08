https://ria.ru/20220608/krizis-1793979588.html
В Кремле заявили, что всемирный продовольственный кризис уже начался
В Кремле заявили, что всемирный продовольственный кризис уже начался - РИА Новости, 08.06.2022
В Кремле заявили, что всемирный продовольственный кризис уже начался
Всемирный продовольственный кризис уже начался, его катализатором стал не украинский кризис, а цепочка событий и ошибочных действий правительств разных стран,... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T13:52
2022-06-08T13:52
2022-06-08T13:57
в мире
дмитрий песков
россия
украина
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Всемирный продовольственный кризис уже начался, его катализатором стал не украинский кризис, а цепочка событий и ошибочных действий правительств разных стран, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во время общения с прессой Песков призвал не преувеличивать значение украинских запасов зерна для мира, отвечая на вопрос о том, как решить проблему недоверия Киева к заверениям российской стороны о том, что Москва не будет использовать для наступательных действий коридоры для вывоза зерна из черноморских портов."Мы должны понять позицию украинской стороны, речь же идет об украинском зерне. Во-первых, насколько нам известно, этого зерна гораздо меньше, чем заявляют сами украинцы. Второе, ну, наверное, не нужно сильно преувеличивать значение этих запасов зерна с точки зрения влияния на международные рынки зерна. Это слишком малый процент для того, чтобы существенное влияние оказывать на развитие того продовольственного кризиса всемирного, который уже начался", - сказал Песков.Он отметил, что причиной кризиса стали ошибки руководства различных стран. "Мы еще раз повторяем, мы об этом говорили, и в том числе министр [иностранных дел Сергей] Лавров сегодня говорил, что не украинский кризис стал причиной или катализатором продовольственного кризиса в мире. Этому предшествовала целая цепочка событий и ошибочных действий правительств разных стран мира", - подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20220608/krizis-1793951453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, дмитрий песков, россия, украина
13:52 08.06.2022 (обновлено: 13:57 08.06.2022)
В Кремле заявили, что всемирный продовольственный кризис уже начался
Песков: всемирный продовольственный кризис уже начался
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Всемирный продовольственный кризис уже начался, его катализатором стал не украинский кризис, а цепочка событий и ошибочных действий правительств разных стран, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во время общения с прессой Песков призвал не преувеличивать значение украинских запасов зерна для мира, отвечая на вопрос о том, как решить проблему недоверия Киева
к заверениям российской стороны о том, что Москва
не будет использовать для наступательных действий коридоры для вывоза зерна из черноморских портов.
"Мы должны понять позицию украинской стороны, речь же идет об украинском зерне. Во-первых, насколько нам известно, этого зерна гораздо меньше, чем заявляют сами украинцы. Второе, ну, наверное, не нужно сильно преувеличивать значение этих запасов зерна с точки зрения влияния на международные рынки зерна. Это слишком малый процент для того, чтобы существенное влияние оказывать на развитие того продовольственного кризиса всемирного, который уже начался", - сказал Песков.
Он отметил, что причиной кризиса стали ошибки руководства различных стран. "Мы еще раз повторяем, мы об этом говорили, и в том числе министр [иностранных дел Сергей] Лавров сегодня говорил, что не украинский кризис стал причиной или катализатором продовольственного кризиса в мире. Этому предшествовала целая цепочка событий и ошибочных действий правительств разных стран мира", - подчеркнул Песков.