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Украинские неонацисты разместили вооружения в школах Кременчуга - РИА Новости, 08.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/kremenchug-1794115220.html
Украинские неонацисты разместили вооружения в школах Кременчуга
Украинские неонацисты разместили вооружения в школах Кременчуга - РИА Новости, 08.06.2022
Украинские неонацисты разместили вооружения в школах Кременчуга
Украинские неонацисты оборудовали опорные пункты с бронетехникой и крупнокалиберной артиллерией в техникумах и школах Кременчуга, заявил в среду начальник... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T21:34
2022-06-08T21:34
специальная военная операция на украине
кременчуг
полтавская область
украина
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украинские неонацисты оборудовали опорные пункты с бронетехникой и крупнокалиберной артиллерией в техникумах и школах Кременчуга, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Кременчуге Полтавской области в зданиях профессионального технического училища № 26 (улица Чкалова) и профессионального училища № 7 (улица Пугачева), детско-юношеской спортивной школы (улица Киевская) и общеобразовательной школы № 9 (улица Приходько) неонацистами оборудованы опорные пункты, а на прилегающих территориях размещена бронетехника и крупнокалиберная артиллерия", - сказал он.
https://ria.ru/20220608/naemniki-1794083228.html
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кременчуг, полтавская область, украина
21:34 08.06.2022
 
Украинские неонацисты разместили вооружения в школах Кременчуга

Минобороны: украинские неонацисты разместили вооружения в школах и техникумах Кременчуга

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРазрушенное здание школы
Разрушенное здание школы - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Разрушенное здание школы. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украинские неонацисты оборудовали опорные пункты с бронетехникой и крупнокалиберной артиллерией в техникумах и школах Кременчуга, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Кременчуге Полтавской области в зданиях профессионального технического училища № 26 (улица Чкалова) и профессионального училища № 7 (улица Пугачева), детско-юношеской спортивной школы (улица Киевская) и общеобразовательной школы № 9 (улица Приходько) неонацистами оборудованы опорные пункты, а на прилегающих территориях размещена бронетехника и крупнокалиберная артиллерия", - сказал он.
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