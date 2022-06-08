https://ria.ru/20220608/kremenchug-1794115220.html

Украинские неонацисты разместили вооружения в школах Кременчуга

Украинские неонацисты разместили вооружения в школах Кременчуга - РИА Новости, 08.06.2022

Украинские неонацисты разместили вооружения в школах Кременчуга

Украинские неонацисты оборудовали опорные пункты с бронетехникой и крупнокалиберной артиллерией в техникумах и школах Кременчуга, заявил в среду начальник... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T21:34

2022-06-08T21:34

2022-06-08T21:34

специальная военная операция на украине

кременчуг

полтавская область

украина

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украинские неонацисты оборудовали опорные пункты с бронетехникой и крупнокалиберной артиллерией в техникумах и школах Кременчуга, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Кременчуге Полтавской области в зданиях профессионального технического училища № 26 (улица Чкалова) и профессионального училища № 7 (улица Пугачева), детско-юношеской спортивной школы (улица Киевская) и общеобразовательной школы № 9 (улица Приходько) неонацистами оборудованы опорные пункты, а на прилегающих территориях размещена бронетехника и крупнокалиберная артиллерия", - сказал он.

https://ria.ru/20220608/naemniki-1794083228.html

кременчуг

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кременчуг, полтавская область, украина