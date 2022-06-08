https://ria.ru/20220608/kpi-1794051742.html
Для представителей Госдумы в ведомствах предложили ввести KPI
Для представителей Госдумы в ведомствах предложили ввести KPI - РИА Новости, 08.06.2022
Для представителей Госдумы в ведомствах предложили ввести KPI
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подумать над разработкой ключевых показателей эффективности (KPI) для представителей палаты в других ведомствах и... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T16:49
2022-06-08T16:49
2022-06-08T16:49
политика
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подумать над разработкой ключевых показателей эффективности (KPI) для представителей палаты в других ведомствах и организациях."Как предложение нам правильно было бы с вами определить, в том числе KPI для тех, кто представляет Государственную Думу в правлениях - вот сейчас уже объединенного фонда, Центрального банка, Фонда обязательного медицинского страхования и в других структурах", - отметил спикер палаты в ходе пленарного заседания.Как добавил парламентарий, при выступлении в Думе руководителей организаций, со стороны палаты можно было бы заслушивать доклад от представителей ГД."Но при этом, когда будет строится работа наших представителей, важно, чтобы они ориентировались на позицию парламента, чтобы мы тоже были встроены в эту работу", - резюмировал он.Ранее Володин сообщил, что разработка ключевых показателей эффективности деятельности комитетов Госдумы будет завершена до конца весенней сессии.
https://ria.ru/20211229/chinovniki-1765950782.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, вячеслав володин
Для представителей Госдумы в ведомствах предложили ввести KPI
Володин предложил ввести KPI для представителей Госдумы в ведомствах
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подумать над разработкой ключевых показателей эффективности (KPI) для представителей палаты в других ведомствах и организациях.
"Как предложение нам правильно было бы с вами определить, в том числе KPI для тех, кто представляет Государственную Думу в правлениях - вот сейчас уже объединенного фонда, Центрального банка, Фонда обязательного медицинского страхования и в других структурах", - отметил спикер палаты в ходе пленарного заседания.
Как добавил парламентарий, при выступлении в Думе руководителей организаций, со стороны палаты можно было бы заслушивать доклад от представителей ГД
.
"Но при этом, когда будет строится работа наших представителей, важно, чтобы они ориентировались на позицию парламента, чтобы мы тоже были встроены в эту работу", - резюмировал он.
Ранее Володин сообщил, что разработка ключевых показателей эффективности деятельности комитетов Госдумы будет завершена до конца весенней сессии.