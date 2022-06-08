Рейтинг@Mail.ru
Для представителей Госдумы в ведомствах предложили ввести KPI - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220608/kpi-1794051742.html
Для представителей Госдумы в ведомствах предложили ввести KPI
Для представителей Госдумы в ведомствах предложили ввести KPI - РИА Новости, 08.06.2022
Для представителей Госдумы в ведомствах предложили ввести KPI
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подумать над разработкой ключевых показателей эффективности (KPI) для представителей палаты в других ведомствах и... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T16:49
2022-06-08T16:49
политика
госдума рф
вячеслав володин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577260859_0:48:3023:1748_1920x0_80_0_0_6b5953e7425301bf86046283efe67499.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подумать над разработкой ключевых показателей эффективности (KPI) для представителей палаты в других ведомствах и организациях."Как предложение нам правильно было бы с вами определить, в том числе KPI для тех, кто представляет Государственную Думу в правлениях - вот сейчас уже объединенного фонда, Центрального банка, Фонда обязательного медицинского страхования и в других структурах", - отметил спикер палаты в ходе пленарного заседания.Как добавил парламентарий, при выступлении в Думе руководителей организаций, со стороны палаты можно было бы заслушивать доклад от представителей ГД."Но при этом, когда будет строится работа наших представителей, важно, чтобы они ориентировались на позицию парламента, чтобы мы тоже были встроены в эту работу", - резюмировал он.Ранее Володин сообщил, что разработка ключевых показателей эффективности деятельности комитетов Госдумы будет завершена до конца весенней сессии.
https://ria.ru/20211229/chinovniki-1765950782.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577260859_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_62a44179ddc78a613e439fee9c0b47ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, госдума рф, вячеслав володин
16:49 08.06.2022
 
Для представителей Госдумы в ведомствах предложили ввести KPI

Володин предложил ввести KPI для представителей Госдумы в ведомствах

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подумать над разработкой ключевых показателей эффективности (KPI) для представителей палаты в других ведомствах и организациях.
"Как предложение нам правильно было бы с вами определить, в том числе KPI для тех, кто представляет Государственную Думу в правлениях - вот сейчас уже объединенного фонда, Центрального банка, Фонда обязательного медицинского страхования и в других структурах", - отметил спикер палаты в ходе пленарного заседания.
Как добавил парламентарий, при выступлении в Думе руководителей организаций, со стороны палаты можно было бы заслушивать доклад от представителей ГД.
"Но при этом, когда будет строится работа наших представителей, важно, чтобы они ориентировались на позицию парламента, чтобы мы тоже были встроены в эту работу", - резюмировал он.
Ранее Володин сообщил, что разработка ключевых показателей эффективности деятельности комитетов Госдумы будет завершена до конца весенней сессии.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 10:47
"Дружелюбие" войдет в KPI для хабаровских чиновников, заявил Дегтярев
 
ПолитикаГосдума РФВячеслав Володин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала