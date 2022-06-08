https://ria.ru/20220608/kpi-1794051742.html

Для представителей Госдумы в ведомствах предложили ввести KPI

Для представителей Госдумы в ведомствах предложили ввести KPI - РИА Новости, 08.06.2022

Для представителей Госдумы в ведомствах предложили ввести KPI

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подумать над разработкой ключевых показателей эффективности (KPI) для представителей палаты в других ведомствах и... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T16:49

2022-06-08T16:49

2022-06-08T16:49

политика

госдума рф

вячеслав володин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577260859_0:48:3023:1748_1920x0_80_0_0_6b5953e7425301bf86046283efe67499.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подумать над разработкой ключевых показателей эффективности (KPI) для представителей палаты в других ведомствах и организациях."Как предложение нам правильно было бы с вами определить, в том числе KPI для тех, кто представляет Государственную Думу в правлениях - вот сейчас уже объединенного фонда, Центрального банка, Фонда обязательного медицинского страхования и в других структурах", - отметил спикер палаты в ходе пленарного заседания.Как добавил парламентарий, при выступлении в Думе руководителей организаций, со стороны палаты можно было бы заслушивать доклад от представителей ГД."Но при этом, когда будет строится работа наших представителей, важно, чтобы они ориентировались на позицию парламента, чтобы мы тоже были встроены в эту работу", - резюмировал он.Ранее Володин сообщил, что разработка ключевых показателей эффективности деятельности комитетов Госдумы будет завершена до конца весенней сессии.

https://ria.ru/20211229/chinovniki-1765950782.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, госдума рф, вячеслав володин