https://ria.ru/20220608/kosmos-1793879725.html

Франция присоединилась к "Соглашениям Артемиды"

Франция присоединилась к "Соглашениям Артемиды" - РИА Новости, 08.06.2022

Франция присоединилась к "Соглашениям Артемиды"

Франция подписала разработанные США "Соглашения Артемиды" и присоединилась к международной программе освоения Луны, сообщил госдепартамент США. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T05:46

2022-06-08T05:46

2022-06-08T05:46

франция

сша

космос

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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Франция подписала разработанные США "Соглашения Артемиды" и присоединилась к международной программе освоения Луны, сообщил госдепартамент США."Подтверждая свою приверженность мирному, ответственному и устойчивому исследованию и использованию космического пространства, Франция стала 20-й страной, подписавшей "Соглашение Артемиды" на церемонии, организованной сегодня послом Франции Филиппом Этьеном в Вашингтоне", - говорится в сообщении ведомства.США намерены возобновить пилотируемые полеты к Луне в 2024 году. Лунная программа получила название Artemis ("Артемида") в честь греческой богини плодородия и Луны, сестры-близнеца бога Аполлона, чьим именем была названа первая лунная программа США, в рамках которой было совершено шесть высадок человека на Луну в 1960-70-х годах прошлого века.В октябре 2020 года НАСА пригласило все страны к подписанию так называемых "Соглашений Артемиды" (Artemis Accords) – представленного НАСА свода правил взаимодействия стран в освоении Луны и далекого космического пространства. В США подчеркнули, что предложенные принципы базируются на принципах Договора о космосе 1967 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20210310/ucheniya-1600587726.html

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Павел Стуков

Павел Стуков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Павел Стуков

франция, сша, космос, луна, наса, в мире