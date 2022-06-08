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Франция присоединилась к "Соглашениям Артемиды" - РИА Новости, 08.06.2022
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Франция присоединилась к "Соглашениям Артемиды"
Франция присоединилась к "Соглашениям Артемиды" - РИА Новости, 08.06.2022
Франция присоединилась к "Соглашениям Артемиды"
Франция подписала разработанные США "Соглашения Артемиды" и присоединилась к международной программе освоения Луны, сообщил госдепартамент США. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T05:46
2022-06-08T05:46
франция
сша
космос
луна
наса
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Франция подписала разработанные США "Соглашения Артемиды" и присоединилась к международной программе освоения Луны, сообщил госдепартамент США."Подтверждая свою приверженность мирному, ответственному и устойчивому исследованию и использованию космического пространства, Франция стала 20-й страной, подписавшей "Соглашение Артемиды" на церемонии, организованной сегодня послом Франции Филиппом Этьеном в Вашингтоне", - говорится в сообщении ведомства.США намерены возобновить пилотируемые полеты к Луне в 2024 году. Лунная программа получила название Artemis ("Артемида") в честь греческой богини плодородия и Луны, сестры-близнеца бога Аполлона, чьим именем была названа первая лунная программа США, в рамках которой было совершено шесть высадок человека на Луну в 1960-70-х годах прошлого века.В октябре 2020 года НАСА пригласило все страны к подписанию так называемых "Соглашений Артемиды" (Artemis Accords) – представленного НАСА свода правил взаимодействия стран в освоении Луны и далекого космического пространства. В США подчеркнули, что предложенные принципы базируются на принципах Договора о космосе 1967 года.
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франция, сша, космос, луна, наса, в мире
05:46 08.06.2022
 
Франция присоединилась к "Соглашениям Артемиды"

Франция подписала разработанные США "Соглашения Артемиды" по космосу

© Fotolia / ElenartsВид на планету Земля из космоса
Вид на планету Земля из космоса - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© Fotolia / Elenarts
Вид на планету Земля из космоса. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Франция подписала разработанные США "Соглашения Артемиды" и присоединилась к международной программе освоения Луны, сообщил госдепартамент США.
"Подтверждая свою приверженность мирному, ответственному и устойчивому исследованию и использованию космического пространства, Франция стала 20-й страной, подписавшей "Соглашение Артемиды" на церемонии, организованной сегодня послом Франции Филиппом Этьеном в Вашингтоне", - говорится в сообщении ведомства.
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США намерены возобновить пилотируемые полеты к Луне в 2024 году. Лунная программа получила название Artemis ("Артемида") в честь греческой богини плодородия и Луны, сестры-близнеца бога Аполлона, чьим именем была названа первая лунная программа США, в рамках которой было совершено шесть высадок человека на Луну в 1960-70-х годах прошлого века.
В октябре 2020 года НАСА пригласило все страны к подписанию так называемых "Соглашений Артемиды" (Artemis Accords) – представленного НАСА свода правил взаимодействия стран в освоении Луны и далекого космического пространства. В США подчеркнули, что предложенные принципы базируются на принципах Договора о космосе 1967 года.
 
ФранцияСШАКосмосЛунаНАСАВ мире
 
 
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