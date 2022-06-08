https://ria.ru/20220608/kosachev-1794085792.html

Российские парламентарии поделятся опытом с коллегами из ДНР

Российские парламентарии поделятся опытом с коллегами из ДНР - РИА Новости, 08.06.2022

Российские парламентарии поделятся опытом с коллегами из ДНР

Российские парламентарии готовы поделиться опытом законодательной работы с коллегами из ДНР, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T18:38

2022-06-08T18:38

2022-06-08T18:38

здоровье - общество

владимир бидёвка

донецкая народная республика

россия

донбасс

константин косачев

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МОСКВА, 8 июня – РИА Новости. Российские парламентарии готовы поделиться опытом законодательной работы с коллегами из ДНР, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Мы говорили о том, что по мере стабилизации и нормализации ситуации, что, уверен, обязательно произойдёт, будет необходимо законодательное обеспечение мирной жизни в необходимом объеме. Здесь очень важен экспертный обмен, постоянные контакты по парламентской линии", - сказал сенатор в эфире телеканала "Вместе РФ" по итогам встречи с главой Народного Совета ДНР Владимиром Бидевкой.По словам вице-спикера СФ, в межпарламентских связях крайне важно "сверять часы", чтобы точно попадать в действиях в "первоочередные нужды и чаяния людей, которые зависят от РФ, во всяком случае, на первых порах становления государственности ДНР".По словам Косачева, в ходе встречи также была затронута тема режима работы общей границы, в частности, таможенных процедур, проверки документов. "Здесь много жалоб на то, что эти процедуры являются слишком подробными. Например, когда идет доставка продукции двойного назначения, то возможна задержка партии на несколько дней - это непозволительно в нынешней ситуации", - полагает сенатор.Также нужна координация по каналам гуманитарной помощи, чтобы понимать, в чем нуждаются жители ДНР, сказал политик. "Мы говорили о нехватке учеников в школах Донбасса – в основном они снабжались украинскими учебниками, в которых от русофобии просто волосы дыбом встают. Нужны учебники, книги в библиотечные фонды – этим активно занимаются российские структуры", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20220607/chasy-1793822655.html

https://ria.ru/20220604/sovfed-1793097889.html

донецкая народная республика

россия

донбасс

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здоровье - общество, владимир бидёвка, донецкая народная республика, россия, донбасс, константин косачев