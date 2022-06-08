В России за сутки госпитализировали 1618 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 3646 случаев COVID-19, выздоровели 4737, умерли 79 человек
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Более 3,6 тысячи новых случаев коронавируса за сутки выявлено в России, более 1,6 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы, умерли 79 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"По состоянию на 8 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 618 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 13,3%", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций отмечен в 26 регионах, снижение - в 51, ситуация не изменилась в восьми регионах.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 4 737 человек, на 7,8% меньше в сравнении с 7 июня. "Выявлено 3 646 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 79 человек", - говорится в сообщении.
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