https://ria.ru/20220608/kino-1794082055.html

Российские владельцы кинотеатров выходят из международной ассоциации

Российские владельцы кинотеатров выходят из международной ассоциации - РИА Новости, 08.06.2022

Российские владельцы кинотеатров выходят из международной ассоциации

Российская Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) выходит из Международной ассоциации кинотеатров (UNIC), сообщается на сайте АВК. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T18:41

2022-06-08T18:41

2022-06-08T18:41

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российская Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) выходит из Международной ассоциации кинотеатров (UNIC), сообщается на сайте АВК.UNIC рассмотрит вопрос о выходе АВК на своей ближайшей ассамблее, которая пройдет 21 июня.В мае АВК объявила о том, что открывает подразделение по выпуску и продвижению фильмов.

https://ria.ru/20220427/kino-1785715667.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, россия