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Российские владельцы кинотеатров выходят из международной ассоциации - РИА Новости, 08.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220608/kino-1794082055.html
Российские владельцы кинотеатров выходят из международной ассоциации
Российские владельцы кинотеатров выходят из международной ассоциации - РИА Новости, 08.06.2022
Российские владельцы кинотеатров выходят из международной ассоциации
Российская Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) выходит из Международной ассоциации кинотеатров (UNIC), сообщается на сайте АВК. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T18:41
2022-06-08T18:41
культура
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российская Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) выходит из Международной ассоциации кинотеатров (UNIC), сообщается на сайте АВК.UNIC рассмотрит вопрос о выходе АВК на своей ближайшей ассамблее, которая пройдет 21 июня.В мае АВК объявила о том, что открывает подразделение по выпуску и продвижению фильмов.
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Елена Громова
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новости культуры, кино и сериалы, россия
18:41 08.06.2022
 
Российские владельцы кинотеатров выходят из международной ассоциации

Российская Ассоциация владельцев кинотеатров выходит из международного объединения

© Fotolia / StockPhotoProЗрители в кинотеатре
Зрители в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© Fotolia / StockPhotoPro
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российская Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) выходит из Международной ассоциации кинотеатров (UNIC), сообщается на сайте АВК.
UNIC рассмотрит вопрос о выходе АВК на своей ближайшей ассамблее, которая пройдет 21 июня.
В мае АВК объявила о том, что открывает подразделение по выпуску и продвижению фильмов.
Зрительный зал - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 13:18Культура
Владельцы кинотеатров осудили незаконные показы зарубежного кино в России
 
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