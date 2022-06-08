https://ria.ru/20220608/kino-1794082055.html
Российские владельцы кинотеатров выходят из международной ассоциации
Российские владельцы кинотеатров выходят из международной ассоциации - РИА Новости, 08.06.2022
Российские владельцы кинотеатров выходят из международной ассоциации
Российская Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) выходит из Международной ассоциации кинотеатров (UNIC), сообщается на сайте АВК. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T18:41
2022-06-08T18:41
2022-06-08T18:41
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российская Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) выходит из Международной ассоциации кинотеатров (UNIC), сообщается на сайте АВК.UNIC рассмотрит вопрос о выходе АВК на своей ближайшей ассамблее, которая пройдет 21 июня.В мае АВК объявила о том, что открывает подразделение по выпуску и продвижению фильмов.
https://ria.ru/20220427/kino-1785715667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, россия
Российские владельцы кинотеатров выходят из международной ассоциации
Российская Ассоциация владельцев кинотеатров выходит из международного объединения