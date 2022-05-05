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Владельцы кинотеатров займутся выпуском и продвижением фильмов - РИА Новости, 05.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220505/kino-1786931422.html
Владельцы кинотеатров займутся выпуском и продвижением фильмов
Владельцы кинотеатров займутся выпуском и продвижением фильмов - РИА Новости, 05.05.2022
Владельцы кинотеатров займутся выпуском и продвижением фильмов
Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) открывает подразделение по выпуску и продвижению фильмов – АВК'PRO. Его возглавит Роман Исаев, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T10:56
2022-05-05T10:56
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) открывает подразделение по выпуску и продвижению фильмов – АВК'PRO. Его возглавит Роман Исаев, сообщает пресс-служба."Мы рады сообщить о создании структуры АВК'PRO, которая поможет продюсерам и правообладателям максимально быстро, качественно и напрямую донести их контент до киноэкранов АВК", — говорится в сообщении.В пресс-релизе указано, что сейчас кинотеатры Ассоциации "генерируют более половины кассовых сборов РФ", а также "лучше всех знают своего зрителя и понимают, какой контент ему необходим". АВК'PRO уже ведет переговоры с рядом продюсеров и правообладателей, договоренность по некоторым проектам достигнута. В ближайшее время опубликуют план релизов подразделения на несколько месяцев."Команда АВК'PRO включает в себя как активных членов ассоциации, так и партнеров — участников российской киноиндустрии. Роспись площадок, не входящих в АВК, а также ряд организационных процессов будут осуществляться компанией TenLetters, стратегическим партнером АВК'PRO", — рассказывает пресс-служба. Роман Исаев — член АВК, глава российского представительства корпорации Сomscore.
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новости культуры, россия, кино и сериалы
10:56 05.05.2022
 
Владельцы кинотеатров займутся выпуском и продвижением фильмов

Ассоциация владельцев кинотеатров открывает подразделение по выпуску и продвижению фильмов

© Fotolia / Tyler OlsonЗрители в кинотеатре
Зрители в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Fotolia / Tyler Olson
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) открывает подразделение по выпуску и продвижению фильмов – АВК'PRO. Его возглавит Роман Исаев, сообщает пресс-служба.
"Мы рады сообщить о создании структуры АВК'PRO, которая поможет продюсерам и правообладателям максимально быстро, качественно и напрямую донести их контент до киноэкранов АВК", — говорится в сообщении.
В пресс-релизе указано, что сейчас кинотеатры Ассоциации "генерируют более половины кассовых сборов РФ", а также "лучше всех знают своего зрителя и понимают, какой контент ему необходим".
АВК'PRO уже ведет переговоры с рядом продюсеров и правообладателей, договоренность по некоторым проектам достигнута. В ближайшее время опубликуют план релизов подразделения на несколько месяцев.
"Команда АВК'PRO включает в себя как активных членов ассоциации, так и партнеров — участников российской киноиндустрии. Роспись площадок, не входящих в АВК, а также ряд организационных процессов будут осуществляться компанией TenLetters, стратегическим партнером АВК'PRO", — рассказывает пресс-служба.
Роман Исаев — член АВК, глава российского представительства корпорации Сomscore.
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