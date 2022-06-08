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Мантуров подтвердил, что Хоценко работал в Минпромторге - РИА Новости, 08.06.2022
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Мантуров подтвердил, что Хоценко работал в Минпромторге
Мантуров подтвердил, что Хоценко работал в Минпромторге - РИА Новости, 08.06.2022
Мантуров подтвердил, что Хоценко работал в Минпромторге
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подтвердил, что назначенный главой правительства ДНР Виталий Хоценко работал в Минпромторге, курировал... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T21:03
2022-06-08T21:15
денис мантуров
донецкая народная республика
виталий хоценко
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис пушилин
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подтвердил, что назначенный главой правительства ДНР Виталий Хоценко работал в Минпромторге, курировал региональную промышленную политику, сообщает пресс-служба министерства.Хоценко с 2019 года занимал должность директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга.В среду стало известно, что глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ о назначении Хоценко на пост председателя правительства ДНР. Указ вступает в среду со дня подписания.Ранее глава ДНР подписал указ об отставке правительства и его председателя Александра Ананченко, поручил кабмину исполнять обязанности до формирования нового. Парламент ДНР поддержал кандидатуру Хоценко на должность председателя правительства.
https://ria.ru/20220528/ekonomika-1791412223.html
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денис мантуров, донецкая народная республика, виталий хоценко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис пушилин
21:03 08.06.2022 (обновлено: 21:15 08.06.2022)
 
Мантуров подтвердил, что Хоценко работал в Минпромторге

Мантуров подтвердил, что новый глава правительства ДНР Хоценко работал в Минпромторге

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подтвердил, что назначенный главой правительства ДНР Виталий Хоценко работал в Минпромторге, курировал региональную промышленную политику, сообщает пресс-служба министерства.
"Виталий Хоценко успел достойно проявить себя и как региональный министр промышленного блока, и как куратор работы с регионами в федеральном министерстве. Его назначение на столь ответственную должность в текущих условиях - уникальная возможность применить лучшие профессиональные и человеческие качества, о которых знает и команда Минпромторга, и руководители промышленных ведомств в регионах России. И конечно, в решении задач, связанных с работой промышленного комплекса ДНР, он сможет рассчитывать на нашу поддержку", - прокомментировал назначение министр.
Хоценко с 2019 года занимал должность директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга.
В среду стало известно, что глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ о назначении Хоценко на пост председателя правительства ДНР. Указ вступает в среду со дня подписания.
Ранее глава ДНР подписал указ об отставке правительства и его председателя Александра Ананченко, поручил кабмину исполнять обязанности до формирования нового. Парламент ДНР поддержал кандидатуру Хоценко на должность председателя правительства.
Министерство промышленности и торговли РФ - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
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Денис МантуровДонецкая Народная РеспубликаВиталий ХоценкоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис Пушилин
 
 
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