https://ria.ru/20220608/khotsenko-1794112235.html

Мантуров подтвердил, что Хоценко работал в Минпромторге

Мантуров подтвердил, что Хоценко работал в Минпромторге - РИА Новости, 08.06.2022

Мантуров подтвердил, что Хоценко работал в Минпромторге

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подтвердил, что назначенный главой правительства ДНР Виталий Хоценко работал в Минпромторге, курировал... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T21:03

2022-06-08T21:03

2022-06-08T21:15

денис мантуров

донецкая народная республика

виталий хоценко

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис пушилин

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подтвердил, что назначенный главой правительства ДНР Виталий Хоценко работал в Минпромторге, курировал региональную промышленную политику, сообщает пресс-служба министерства.Хоценко с 2019 года занимал должность директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга.В среду стало известно, что глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ о назначении Хоценко на пост председателя правительства ДНР. Указ вступает в среду со дня подписания.Ранее глава ДНР подписал указ об отставке правительства и его председателя Александра Ананченко, поручил кабмину исполнять обязанности до формирования нового. Парламент ДНР поддержал кандидатуру Хоценко на должность председателя правительства.

https://ria.ru/20220528/ekonomika-1791412223.html

донецкая народная республика

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денис мантуров, донецкая народная республика, виталий хоценко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис пушилин