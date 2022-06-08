https://ria.ru/20220608/khaker-1793984222.html
Радиостанцию "Коммерсант ФМ" атаковали хакеры
Радиостанцию "Коммерсант ФМ" атаковали хакеры - РИА Новости, 08.06.2022
Радиостанцию "Коммерсант ФМ" атаковали хакеры
Прямой эфир радиостанции "Коммерсант ФМ" на сайте был взломан хакерами в среду. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T14:05
2022-06-08T14:05
2022-06-08T14:21
россия
происшествия
коммерсант fm (радиостанция)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Прямой эфир радиостанции "Коммерсант ФМ" на сайте был взломан хакерами в среду."Радиостанция подверглась хакерской атаке. Слушайте наш эфир в радиоприемниках на частоте 93,6 FM и в YouTube", - сообщается в Telegram-канале. Как передает корреспондент РИА Новости, на сайте вместо вещания звучали песни на украинском языке.Отмечается, что вещание в интернете скоро будет налажено.
https://ria.ru/20220602/khakery-1792511042.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, происшествия, коммерсант fm (радиостанция)
14:05 08.06.2022 (обновлено: 14:21 08.06.2022)
Радиостанцию "Коммерсант ФМ" атаковали хакеры
Хакеры взломали эфир на сайте радиостанции "Коммерсант ФМ"