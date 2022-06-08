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Радиостанцию "Коммерсант ФМ" атаковали хакеры - РИА Новости, 08.06.2022
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Радиостанцию "Коммерсант ФМ" атаковали хакеры
Радиостанцию "Коммерсант ФМ" атаковали хакеры - РИА Новости, 08.06.2022
Радиостанцию "Коммерсант ФМ" атаковали хакеры
Прямой эфир радиостанции "Коммерсант ФМ" на сайте был взломан хакерами в среду. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T14:05
2022-06-08T14:21
россия
происшествия
коммерсант fm (радиостанция)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Прямой эфир радиостанции "Коммерсант ФМ" на сайте был взломан хакерами в среду."Радиостанция подверглась хакерской атаке. Слушайте наш эфир в радиоприемниках на частоте 93,6 FM и в YouTube", - сообщается в Telegram-канале. Как передает корреспондент РИА Новости, на сайте вместо вещания звучали песни на украинском языке.Отмечается, что вещание в интернете скоро будет налажено.
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Варвара Скокшина
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россия, происшествия, коммерсант fm (радиостанция)
14:05 08.06.2022 (обновлено: 14:21 08.06.2022)
 
Радиостанцию "Коммерсант ФМ" атаковали хакеры

Хакеры взломали эфир на сайте радиостанции "Коммерсант ФМ"

© Фото : Pexels / LucasПрограммист за работой
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© Фото : Pexels / Lucas
Программист за работой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Прямой эфир радиостанции "Коммерсант ФМ" на сайте был взломан хакерами в среду.
"Радиостанция подверглась хакерской атаке. Слушайте наш эфир в радиоприемниках на частоте 93,6 FM и в YouTube", - сообщается в Telegram-канале. Как передает корреспондент РИА Новости, на сайте вместо вещания звучали песни на украинском языке.
Хакер из RaHDIt: в марте атака российских хакеров на сутки лишила власти Украины закрытой связи и управления - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
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Российские хакеры на сутки лишили украинские власти закрытой связи
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РоссияПроисшествияКоммерсант FM (радиостанция)
 
 
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