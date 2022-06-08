https://ria.ru/20220608/khaker-1793984222.html

Радиостанцию "Коммерсант ФМ" атаковали хакеры

Радиостанцию "Коммерсант ФМ" атаковали хакеры - РИА Новости, 08.06.2022

Радиостанцию "Коммерсант ФМ" атаковали хакеры

Прямой эфир радиостанции "Коммерсант ФМ" на сайте был взломан хакерами в среду. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T14:05

2022-06-08T14:05

2022-06-08T14:21

россия

происшествия

коммерсант fm (радиостанция)

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Прямой эфир радиостанции "Коммерсант ФМ" на сайте был взломан хакерами в среду."Радиостанция подверглась хакерской атаке. Слушайте наш эфир в радиоприемниках на частоте 93,6 FM и в YouTube", - сообщается в Telegram-канале. Как передает корреспондент РИА Новости, на сайте вместо вещания звучали песни на украинском языке.Отмечается, что вещание в интернете скоро будет налажено.

https://ria.ru/20220602/khakery-1792511042.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, происшествия, коммерсант fm (радиостанция)