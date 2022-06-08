13:59 08.06.2022 (обновлено: 14:22 08.06.2022)
Песков оценил планы Лондона оспорить приговор для британских наемников
Песков: обжалование приговора британским наемникам может означать признание ДНР
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Лондон не обращался к Москве с просьбами о содействии в обмене британских наемников, которые сдались в плен в Мариуполе, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, при этом отвечая на вопрос, можно ли считать попытку обжалования приговора как признание Лондоном суверенитета ДНР, он отметил, что "так можно ставить вопрос".
"Нет, не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос, были ли попытки со стороны британских властей решить этот вопрос с Москвой, предлагался ли обмен.
Отвечая на вопрос о том, будет ли расцениваться попытка обжалования Великобританией приговора, как признание с их стороны суверенитета ДНР, легитимности ее следствия и суда, Песков сказал, что "так можно ставить вопрос".
Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.
В конце прошлой недели генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики заявила об окончании расследования и передачи уголовного дела в отношении британского наемника Эйдена Аслина в суд, ему может грозить смертная казнь. Во вторник заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявил, что правительство намерено заявить протест в связи с уголовным делом в отношении Аслина.
При этом ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного Совета ДНР Елена Шишкина сообщала, что иностранные наемники, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену.