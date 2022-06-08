https://ria.ru/20220608/kazn-1793981819.html

Песков оценил планы Лондона оспорить приговор для британских наемников

Песков оценил планы Лондона оспорить приговор для британских наемников - РИА Новости, 08.06.2022

Песков оценил планы Лондона оспорить приговор для британских наемников

Лондон не обращался к Москве с просьбами о содействии в обмене британских наемников, которые сдались в плен в Мариуполе, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T13:59

2022-06-08T13:59

2022-06-08T14:22

дмитрий песков

донецкая народная республика

доминик рааб

великобритания

россия

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Лондон не обращался к Москве с просьбами о содействии в обмене британских наемников, которые сдались в плен в Мариуполе, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, при этом отвечая на вопрос, можно ли считать попытку обжалования приговора как признание Лондоном суверенитета ДНР, он отметил, что "так можно ставить вопрос"."Нет, не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос, были ли попытки со стороны британских властей решить этот вопрос с Москвой, предлагался ли обмен.Отвечая на вопрос о том, будет ли расцениваться попытка обжалования Великобританией приговора, как признание с их стороны суверенитета ДНР, легитимности ее следствия и суда, Песков сказал, что "так можно ставить вопрос".Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.В конце прошлой недели генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики заявила об окончании расследования и передачи уголовного дела в отношении британского наемника Эйдена Аслина в суд, ему может грозить смертная казнь. Во вторник заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявил, что правительство намерено заявить протест в связи с уголовным делом в отношении Аслина.При этом ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного Совета ДНР Елена Шишкина сообщала, что иностранные наемники, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену.

https://ria.ru/20220608/plennyy-1793953843.html

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донецкая народная республика

великобритания

россия

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Влада Копылова

дмитрий песков, донецкая народная республика, доминик рааб, великобритания, россия