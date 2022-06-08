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Режиссер "Джокера" заявил о работе над продолжением фильма с Фениксом - РИА Новости, 08.06.2022
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Культура
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Режиссер "Джокера" заявил о работе над продолжением фильма с Фениксом
Режиссер "Джокера" заявил о работе над продолжением фильма с Фениксом - РИА Новости, 08.06.2022
Режиссер "Джокера" заявил о работе над продолжением фильма с Фениксом
Режиссер "Джокера" Тодд Филлипс заявил, что работает над продолжением фильма, сообщает Variety. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:04
2022-06-08T12:04
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Режиссер "Джокера" Тодд Филлипс заявил, что работает над продолжением фильма, сообщает Variety. В своем микроблоге он опубликовал фото, на котором изображен Хоакин Феникс, исполнитель главной роли в оригинальной ленте. Он читает сценарий сиквела. Продолжение называется "Джокер: Folie à Deux". Скрипт Филлипс писал вместе со Скоттом Сильвером. Подробностей сюжета еще нет. Но в издании обратили внимание на то, что подзаголовок сценария предоставляет возможность порассуждать о том, какая история будет рассказана во втором фильме. "Folie à deux" — это термин, обозначающий индуцированное бредовое расстройство. Оно затрагивает сразу нескольких человек с тесными эмоциональными связями. По одной из версий журналистов, в названии предстоящей ленты это может намекать на то, как широко в Готэме было воспринято произошедшее с Джокером. Также подзаголовок может означать, что в продолжении Филлипс предложит свою интерпретацию образа Харли Квинн, партнера Джокера. Автор Variety подчеркнул, что компания Warner Bros. пока не ответила на запрос о комментарии.Оригинальная лента вышла в 2019 году. В картине была переосмыслена судьба и происхождение знаменитого противника Бэтмена. Лента не похожа на супергероику, скорее это драма. В ней практически нет экшена, характерного для блокбастеров о персонажах, наделенных необычными способностями. Тем не менее картина собрала в мировом прокате более миллиарда долларов и получила 12 номинаций на "Оскар", в том числе за лучшие фильм, сценарий и работу режиссера. При этом Феникс и композитор Хильдур Гуднадоуттир победили в категориях "мужская роль" и "музыка к фильму".
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, хоакин феникс, оскар (премия)
12:04 08.06.2022
 
Режиссер "Джокера" заявил о работе над продолжением фильма с Фениксом

Режиссер "Джокера" Тодд Филлипс заявил, что работает над продолжением фильма

© Фото : пресс-служба Caro Premier Film CompanyДжокер
Джокер - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© Фото : пресс-служба Caro Premier Film Company
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Режиссер "Джокера" Тодд Филлипс заявил, что работает над продолжением фильма, сообщает Variety.
В своем микроблоге он опубликовал фото, на котором изображен Хоакин Феникс, исполнитель главной роли в оригинальной ленте. Он читает сценарий сиквела.
Продолжение называется "Джокер: Folie à Deux". Скрипт Филлипс писал вместе со Скоттом Сильвером. Подробностей сюжета еще нет. Но в издании обратили внимание на то, что подзаголовок сценария предоставляет возможность порассуждать о том, какая история будет рассказана во втором фильме.
"Folie à deux" — это термин, обозначающий индуцированное бредовое расстройство. Оно затрагивает сразу нескольких человек с тесными эмоциональными связями. По одной из версий журналистов, в названии предстоящей ленты это может намекать на то, как широко в Готэме было воспринято произошедшее с Джокером. Также подзаголовок может означать, что в продолжении Филлипс предложит свою интерпретацию образа Харли Квинн, партнера Джокера.
Автор Variety подчеркнул, что компания Warner Bros. пока не ответила на запрос о комментарии.
Оригинальная лента вышла в 2019 году. В картине была переосмыслена судьба и происхождение знаменитого противника Бэтмена. Лента не похожа на супергероику, скорее это драма. В ней практически нет экшена, характерного для блокбастеров о персонажах, наделенных необычными способностями. Тем не менее картина собрала в мировом прокате более миллиарда долларов и получила 12 номинаций на "Оскар", в том числе за лучшие фильм, сценарий и работу режиссера. При этом Феникс и композитор Хильдур Гуднадоуттир победили в категориях "мужская роль" и "музыка к фильму".
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