https://ria.ru/20220608/johnson-1794079440.html

Вышел первый трейлер "Черного Адама" с Дуэйном Джонсоном в главной роли

Вышел первый трейлер "Черного Адама" с Дуэйном Джонсоном в главной роли - РИА Новости, 08.06.2022

Вышел первый трейлер "Черного Адама" с Дуэйном Джонсоном в главной роли

Компания Warner Bros. опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер "Черного Адама" Дуэйном Джонсоном, пишет Collider. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T19:03

2022-06-08T19:03

2022-06-08T19:03

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Компания Warner Bros. опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер "Черного Адама" Дуэйном Джонсоном, пишет Collider. Это спин-офф блокбастера "Шазам!" В нем рассказывается о враге могущественного волшебника. Персонаж "Черный Адам" впервые появился в комиксах в 1945 году. Тогда он изображался как принц Древнего Египта Тет Адам. Шазам выбрал его в качестве своего преемника. После того, как Адам решил, что он должен править миром, волшебник изгнал его и отослал на другу планету.Судя по ролику, в фильме Адам должен определиться на чьей он стороне — добра или зла. И выбор ему будет сделать не так-то просто. В видео много экшена. Например, главный герой одним ударом пробивает крыло военного самолета и ловит руками ракету. Кроме Джонсона, в "Черном Адаме" снимались Пирс Броснан, Сара Шахи. Режиссер — Жауме Кольет-Серра. Он же работал вместе Джонсоном на съемках "Круиза по джунглям". Премьера фильма запланирована на 21 октября.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, дуэйн джонсон, знаменитости, звезды