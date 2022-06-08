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Вышел первый трейлер "Черного Адама" с Дуэйном Джонсоном в главной роли - РИА Новости, 08.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220608/johnson-1794079440.html
Вышел первый трейлер "Черного Адама" с Дуэйном Джонсоном в главной роли
Вышел первый трейлер "Черного Адама" с Дуэйном Джонсоном в главной роли - РИА Новости, 08.06.2022
Вышел первый трейлер "Черного Адама" с Дуэйном Джонсоном в главной роли
Компания Warner Bros. опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер "Черного Адама" Дуэйном Джонсоном, пишет Collider. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T19:03
2022-06-08T19:03
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Компания Warner Bros. опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер "Черного Адама" Дуэйном Джонсоном, пишет Collider. Это спин-офф блокбастера "Шазам!" В нем рассказывается о враге могущественного волшебника. Персонаж "Черный Адам" впервые появился в комиксах в 1945 году. Тогда он изображался как принц Древнего Египта Тет Адам. Шазам выбрал его в качестве своего преемника. После того, как Адам решил, что он должен править миром, волшебник изгнал его и отослал на другу планету.Судя по ролику, в фильме Адам должен определиться на чьей он стороне — добра или зла. И выбор ему будет сделать не так-то просто. В видео много экшена. Например, главный герой одним ударом пробивает крыло военного самолета и ловит руками ракету. Кроме Джонсона, в "Черном Адаме" снимались Пирс Броснан, Сара Шахи. Режиссер — Жауме Кольет-Серра. Он же работал вместе Джонсоном на съемках "Круиза по джунглям". Премьера фильма запланирована на 21 октября.
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новости культуры, кино и сериалы, дуэйн джонсон, знаменитости, звезды
19:03 08.06.2022
 
Вышел первый трейлер "Черного Адама" с Дуэйном Джонсоном в главной роли

Warner Bros. опубликовала первый трейлер "Черного Адама" с Дуэйном Джонсоном

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Компания Warner Bros. опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер "Черного Адама" Дуэйном Джонсоном, пишет Collider.
Это спин-офф блокбастера "Шазам!" В нем рассказывается о враге могущественного волшебника.
Персонаж "Черный Адам" впервые появился в комиксах в 1945 году. Тогда он изображался как принц Древнего Египта Тет Адам. Шазам выбрал его в качестве своего преемника. После того, как Адам решил, что он должен править миром, волшебник изгнал его и отослал на другу планету.
Судя по ролику, в фильме Адам должен определиться на чьей он стороне — добра или зла. И выбор ему будет сделать не так-то просто.
В видео много экшена. Например, главный герой одним ударом пробивает крыло военного самолета и ловит руками ракету.
Кроме Джонсона, в "Черном Адаме" снимались Пирс Броснан, Сара Шахи. Режиссер — Жауме Кольет-Серра. Он же работал вместе Джонсоном на съемках "Круиза по джунглям".
Премьера фильма запланирована на 21 октября.
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